Пассажиры авиарейсов, прибывающих в Узбекистан из Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Египта, Израиля, Италии, Нидерландов и Чехии, теперь обязаны пройти 10-дневный карантин дома или за свой счёт в гостинице. Такое решение в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» приняла Республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Все прибывающие в Узбекистан, в том числе из перечисленных выше стран, должны иметь документ об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сданный за 72 часа до прилёта.

Пассажиры, у которых отсутствует такая справка, обязаны сдать экспресс-тест на коронавирус в аэропортах, на вокзалах и в пограничных пунктах пропуска.

Ранее мы сообщили, что с 3 декабря по 10 января Узбекистан закрывает авиасообщение с Гонконгом, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Мадагаскаром, Мозамбиком, Намибией, Эсватини, Танзанией и ЮАР. Жители этих стран и посетившие их в последние 14 дней не будут допускаться в Узбекистан.