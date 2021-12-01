Узбекистан с 3 декабря по 10 января приостанавливает международное авиасообщение (въезд, выезд и въезд в страну транзитными рейсами) с рядом государств, где наблюдается распространение нового штамма коронавируса «омикрон». Такое решение приняла Республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ограничения вводятся в отношении Гонконга, Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Эсватини, Танзании и Южно-Африканской Республики.

Граждане этих стран и лица без гражданства, постоянно проживающие в них, а также граждане других стран, посетившие в последние 14 дней эти государства, в указанный период не будут допускаться на территорию Узбекистана.

Ожидается, что возобновление авиасообщения будет осуществляться поэтапно в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.