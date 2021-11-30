Панама стала 138-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения, сообщило ИА «Дунё». Соответствующее совместное коммюнике было подписано в Нью-Йорке 29 ноября.

От имени правительства двух стран документ визировали постоянный представитель Узбекистана при ООН, посол Бахтиёр Ибрагимов и постоянный представитель Панамы при ООН, посол Маркова Консепсьон Жарамилло.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и её специализированных учреждений.

Достигнута договорённость о поддержании двусторонних контактов по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества, в том числе в составе Организации американских государств, где с 3 ноября Узбекистан имеет статус постоянного наблюдателя.

Подписание документа стало важным шагом для активизации взаимодействия Узбекистана со странами Центральной и Южной Америки, на пересечении которых и расположена Панама.