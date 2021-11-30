Постановлением правительства от 29 ноября утверждено положение о порядке создания и функционирования специального режима поддержки технологий искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Специальный режим в соответствии с положением — это отдельное звено IT Park, где создаются отдельные правовые льготы, а программные продукты апробируются и внедряются на практике юридическими лицами и научными организациями.

Чтобы стать участником специального режима, претенденты подают заявку через специальную веб-платформу IT Park.

Заявки проходят предварительную техническую экспертизу Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций в течение пяти рабочих дней.

На основании заключений экспертного совета и координационной комиссии министерство принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации претендентов в качестве участников.

Участники специального режима компенсируют государству расходы на повышение квалификации и переподготовку своих сотрудников.

Участникам также предоставляется право получать от министерств, ведомств и организаций информацию и документы, необходимые для реализации пилотных проектов.