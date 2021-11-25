В социальных сетях распространилось решение директора школы №12 Кызылтепинского района Навоийской области Учкуна Ашурова об увольнении 20 учителей, не получивших вакцину от коронавируса.

Областное управление Государственной инспекции труда изучило ситуацию и установило нарушение трудового законодательства. На имя директора школы 23 ноября было внесено письменное представление, в результате которого решение об увольнении учителей отменено.

Кроме того, директор школы оштрафован по части 1 статьи 49 Кодекса об административной ответственности (нарушение должностным лицом законодательства о труде и охране труда / влечет наложение штрафа от 5 до 10 БРВ).

В начале августа президент Узбекистана подписал закон, дающий работодателю право не допускать сотрудника к работе за отказ от профилактической вакцинации. Министр юстиции Русланбек Давлетов уточнял, что работодатель сможет отстранить сотрудника от работы на некоторый период, в течение которого ему не будет выплачиваться зарплата, но не увольнять его.

19 ноября «Газета.uz» сообщала, что с августа, когда работодателям разрешили отстранять от работы непривитых от ковида сотрудников, СЭС выявила более 50 тысяч не получивших вакцину. 26 тысяч человек временно отстранены от работы, в 2225 случаях работодатели оштрафованы, временно приостановлена деятельность 175 объектов.