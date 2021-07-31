Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в субботу высказался о поправках в законодательство, которые узаконят обязательную профилактическую COVID-вакцинацию отдельных категорий населения и позволит работодателям отстранять сотрудника от работы при отказе от профилактической прививки (при отсутствии противопоказаний).

По его словам, если гражданин отказывается от вакцины, то «никто не свяжет ему руки и ноги и не отправит в медицинское учреждение для вакцинации».

«Такой процедуры нет. В нашем законодательстве определены виды принудительного лечения — это алкоголизм, наркомания, туберкулёза. В этих случаях на основе решения суда они направляются на принудительное лечение — государства при необходимости может прийти домой и забрать на лечение. Человек в этих случаях не может сказать нет», — заявил он.

Глава Минюста отметил, что в случае с вакцинацией при отказе человек должен будет взять на себя правовые последствия.

«Здесь может быть ограничены его общественная деятельность, право на труд. Поэтому вносятся изменения в статью 113 Трудового кодекса: если отказывается [от вакцинации], то он не сможет прийти на работу», — сказал министр.

Русланбек Давлетов подчеркнул, что согласно статье 100 Трудового кодекса работодатель не может выгнать сотрудника с работы.

«Многие говорят, что это станет поводом для того, чтобы выгнать сотрудника с работы. Нет, это не основание для этого… Работодатель не может выгнать сотрудника с работы по статье 100 Трудового кодекса. Работодатель может отстранить сотрудника — это другая статья (статья 113 ТК), другие правовые отношения, положение и сущность», — уточнил он.

Глава Минюста указал, что по статье 113 Трудового кодекса работодатель вправе отстранить работника от работы, если он, появляется на работе в состоянии алкогольного опьянения, при уклонении работника от прохождения обязательного медицинского осмотра или невыполнения им рекомендаций, выдаваемых врачебными комиссиями по результатам проведения обследований. При этом в период отстранения от работы работнику не начисляется заработная плата.

Русланбек Давлетов также прокомментировал сообщения о том, что вакцины не до конца исследованы.

«Нужно понимать одно, что не всё общество на 100% принимает науку. До этого было так и так будет дальше. До сих пор есть группы людей, которые не верят, что Земля круглая. У них есть свои негосударственные организации, которые пытаются убедить, что Земля не круглая. То есть отрицают науку. Поэтому государство в этом направлении ведёт свою политику, принимает во внимание достижения науки», — заявил он.

Министр добавил, что права человека не могут быть абсолютными правами, поскольку «права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей».

«Обязательство платить налоги государство тоже является ограничением прав человека, поскольку налоги ограничивают ваше право свободно распоряжаться вашими доходами. Но так как это определено в законе, все обязаны платить налоги», — отметил он.

Русланбек Давлетов указал, что Европейский суд по права человек также подтвердил законность обязательной вакцинации. Скорее всего, речь идёт о случае в апреле, когда ЕСПЧ рассматривал иск группы родителей из Чехии, не согласных с законом об обязательных прививках для детей дошкольного возраста. Тогда суд посчитал обязательную вакцинацию соответствующей демократическим нормам.

Глава Минюста заявил, что общественные интересы и права стоят выше индивидуальных прав. «Речь идёт о коллективном иммунитете, общественной безопасности», — сказал он.

Правительство Узбекистана намерено вакцинировать от коронавируса 70% населения до 1 ноября и получить, помимо других, вакцину Pfizer-BioNTech. «Газета.uz» ранее публиковала статистику о процессе прививки и расходах на организацию вакцинации.