Более 26 тысяч человек, не привитых от коронавируса, были временно отстранены от работы с августа, сообщила Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

В начале августа президент Узбекистана подписал закон, дающий работодателю право не допускать сотрудника к работе за отказ от профилактической вакцинации. По данным СЭС, за прошедшее время было проведено свыше 27,9 тысячи проверок, в том числе более 20 тысяч — в бюджетных организациях и более 7900 — в хозяйствующих субъектах.

По итогам проверок выявлено более 50 тысяч работников, не получили вакцину, из них 38,8 тысячи — в бюджетных организациях и более 11,2 тысячи — в хозсубъектах.

В 2225 случаях работодатели были оштрафованы, в отношении 175 объектов приняты меры по временной приостановке деятельности.

Ранее мы писали, что в Ташкентской области в ходе проверок было выявлено более 6500 работников, не получивших вакцину от коронавируса. Свыше 3200 из них были временно отстранены от работы.