Министерская встреча в формате «Европейский союз — Центральная Азия» состоялась 22 ноября в Душанбе. За ходом мероприятия следил корреспондент «Газета.uz».

Во встрече участвовали главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Министры обсудили вопросы отношений между Евросоюзом и странами Центральной Азии, общие вызовы безопасности, перспективы расширения кооперации в сферах торговли, инвестиций, экологии, а также углубления межрегиональной взаимосвязанности.





Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отметил важность принятия «решительных шагов по формированию инновационной модели сотрудничества между Центральной Азией и ЕС, выявления новых точек роста на долгосрочную перспективу», говорится в сообщении МИДа.

Глава внешнеполитического ведомства констатировал наличие возможностей для активизации внутрирегиональных и межрегиональных торгово-экономических связей посредством гармонизации тарифов, упрощения таможенных процедур, создания равных условий для всех бизнес-субъектов, эффективного использования цифровых технологий, реализации транспортно-коммуникационных проектов.

«Министр подчеркнул острую необходимость в оперативных и согласованных мерах по предотвращению гуманитарной катастрофы в Афганистане, вовлечению страны в региональные экономические процессы, налаживанию конструктивного диалога с афганской стороной, что в конечном итоге будет способствовать укреплению региональной и международной безопасности», — подчеркивается в сообщении МИДа.

Абдулазиз Камилов также информировал участников встречи о мерах по внедрению в Узбекистане принципов зелёной экономики, сохранению экологии и биоразнообразия, бережному использованию природных ресурсов. Узбекистан выразил готовность наращивания взаимодействия с ЕС в этом направлении, в том числе в рамках Многопартнёрского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.





На полях министерской встречи Абдулазиз Камилов также провел переговоры с Жозепом Боррелем и комиссаром Европейского союза по международному партнёрству Юттой Урпилайнен.

По данным МИДа, стороны обменялись мнениями по проблемам международной и региональной политики, в том числе ситуации в Афганистане.

«Рад встрече с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым для обсуждения ситуации в Афганистане, а также использования мигрантов Беларусью», — написал по итогам встречи глава европейской дипломатии в Twitter.

«Мы приветствуем решение Узбекистана ограничить полёты в Минск для определённых транзитных пассажиров и ценим своевременный отклик и закрытие этого нового маршрута трафика людей», — говорится в посте Жозепа Борреля.

Напомним, с 17 ноября Узбекистан ввёл временное ограничение на въезд в Беларусь через свою территорию транзитных пассажиров — граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана. Мера была принята в связи со скоплением в Беларуси у границы с Польшей беженцев из перечисленных государств, желающих попасть в Евросоюз.

В завершение дня Жозеп Боррель и Ютта Урпилайнен выступили перед журналистами на пресс-брифинге в МИД Таджикистана.

Комиссар ЕС по международному партнёрству коротко рассказала о финансировании Евросоюзом инициатив в регионе.

«Что касается региональной программы для Центральной Азии, у нас есть два приоритета, в которые мы в основном инвестируем. Первый — это устойчивость, охватывающая воду и энергию, права человека, расширение прав и возможностей женщин, закон и гражданское общество, мир и стабильность. Второй приоритет региональных программ Центральной Азии — это процветание, охватывающее цифровую связь, предпринимательство, региональную торговлю и человеческое развитие», — сказала она.





Касательно помощи Афганистану комиссар напомнила, что ЕС мобилизовал пакет поддержки на сумму 1 млрд евро для афганцев, а также для соседних стран. Пакет состоит из нескольких компонентов. Один из них — гуманитарная помощь в 300 млн евро. Второй включает непосредственное удовлетворение основных нужд населения в Афганистане без признания законности талибов или взаимодействия с правительственными структурами. Третий компонент — поддержка региона, то есть стран, соседствующих с Афганистаном.

Совместное заявление

По итогам министерской встречи было принято совместное коммюнике. В нём стороны призвали к активизации сотрудничества в целях создания возможностей для молодёжи в регионе, включая расширение доступа к качественному образованию для всех, особенно девочек, и достойной работе. Европейский союз предложил создать региональный диалог по эффективному внедрению международных трудовых стандартов.

Министры стран Центральной Азии выразили признательность ЕС за помощь в преодолении социально-экономических последствий пандемии COVID-19.

«Они, в частности, высоко оценили поддержку ЕС […] при подготовке последующей программы для региона, которая будет сосредоточена непосредственно на поддержке процесса вакцинации. Участники подчеркнули свою решимость работать вместе, чтобы способствовать экологически безопасному и устойчивому восстановлению после пандемии COVID-19, не оставляя никого позади», — говорится в заявлении.

Участники подчеркнули необходимость активизации сотрудничества по устойчивой взаимосвязанности между ЕС и Центральной Азией в сферах транспорта, энергетики, цифровых технологий и контактов между людьми. Министры приветствовали предложение Узбекистана провести в 2022 году министерскую конференцию высокого уровня «ЕС — Центральная Азия» по вопросам взаимосвязанности.

Согласно коммюнике, ЕС поощряет прогресс в выполнении Парижских обязательств по климату и призвал страны Центральной Азии присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению уровня выбросов метана.

Министры также приветствовали намерение Таджикистана провести конференцию по водным ресурсам в июне 2022 года. Таджикистан сообщил о своём намерении объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников и назначить конкретную дату Всемирного дня ледников.

Участники выразили озабоченность по поводу региональных последствий событий в Афганистане. Они призвали к поощрению и соблюдению прав человека и основных свобод всех афганцев, в частности, женщин и девочек, детей и лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также к созданию инклюзивного и открытого правительства. Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность предотвращения использования афганской территории в качестве базы для размещения, финансирования или экспорта терроризма в другие страны.

Министры также отметили важность расширения совместного сотрудничества в оказании гуманитарной помощи народу Афганистана. Они признали необходимость укрепления сотрудничества в предотвращении небезопасных и нерегулярных перемещений людей, а также в борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми.

Участники встречи выразили надежду на активизацию сотрудничества между ЕС и Центральной Азией в области безопасности и управления границами, а также в совместной борьбе с терроризмом, международной организованной преступностью, торговлей людьми, незаконным ввозом мигрантов, незаконным оборотом оружия, наркотиков и угрозами кибербезопасности.

Министры также предложили Европейскому союзу запустить новую региональную программу для Центральной Азии по сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций.