Компания International Beverages Tashkent — официальный боттлер PepsiCo в Узбекистане — принимает активное участие в крупных спортивных проектах, способствуя развитию разных видов спорта в республике.

Хоккей, футбол, бокс, тяжелая атлетика, тхэквондо — это еще не весь список направлений, получивших новый импульс к развитию благодаря поддержке торговой марки Pepsi.

Фехтование — один из благородных видов спорта и новая стезя, за которую берется Pepsi. Инициатива направлена на поддержку социальной сферы Узбекистана, молодых и талантливых спортсменов, а также организацию соревнований.

Президентом Шавкатом Мирзиёевым в рамках указа «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта» были определены конкретные задачи по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом, популяризации среди молодежи здорового образа жизни.

Для исполнения этих задач между International Beverages Tashkent и Национальным олимпийским комитетом Узбекистана подписан меморандум о сотрудничестве и уже проделана большая работа в этом направлении.

Фехтование — новый проект, за поддержку которого берется компания. Это именно тот вид спорта, который способствует не только физическому, но и интеллектуальному развитию личности. Он повышает наблюдательность, скорость реакции, развивает креативное, а также аналитическое мышление.

Сегодня в рядах спортсменов по этому направлению много одаренных и целеустремленных ребят, о чем говорят и результаты юниорского этапа кубка мира по женской сабле, прошедшего на днях, где сборная Узбекистана одержала безоговорочную победу. В рамках турнира молодая фехтовальщица Зайнаб Дайбекова отличилась и в одиночных поединках, поднявшись на вершину пьедестала.

«Надеемся, поддержка, которую оказывает торговая марка Pepsi, станет началом новых побед. Ведь в основе любых спортивных достижений лежит вопрос обеспечения необходимым инвентарем, амуницией. Немаловажное значение имеет и организация тренировочных процессов, а также самих соревнований», — сказала генеральный секретарь Федерации фехтования Узбекистана Гульнара Саидова.

В партнерстве между International Beverages Tashkent и Национальным олимпийским комитетом Узбекистана недавно было организовано турне по регионам Узбекистана с обладателем первой золотой медали по тхэквондо на летних Олимпийских играх Улугбеком Рашитовым.

Олимпийский чемпион посетил спортшколы по тхэквондо в регионах Узбекистана, где у ребят была возможность лично пообщаться с кумиром, задать интересующие вопросы. Радости и воодушевлению маленьких спортсменов не было границ. Многим из них удалось поучаствовать в спаррингах с новой легендой в истории тхэквондо Узбекистана.

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