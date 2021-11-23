Делегация Министерства сельского хозяйства Узбекистана провела переговоры в Королевском сельскохозяйственном университете (Royal Agricultural University, RAU), расположенном в городе Сайренсестере графства Глостершир в Англии. Как сообщила пресс-служба Минсельхоза, целью визита была проработка учебных программ и других вопросов для создаваемого в Узбекистане Международного сельскохозяйственного университета.

Делегацию возглавила профессор Мунира Аминова, недавно назначенная советником ректора Ташкентского государственного аграрного университета. Представители Минсельхоза встретились с заместителем вице-канцлера RAU профессором Нилом Равенскрофтом, руководителем Школы сельского хозяйства Филипом Хадсоном и директором по исследованиям профессором Марком Хортоном.

Делегация также встретилась со студентами, преподавателями и другими сотрудниками вуза, ознакомилась с инфраструктурой, посетила кампус и агротехнологический инкубатор университета Farm491. Кроме того, была представлена новая виртуальная среда обучения и другие нововведения, которые используются при обучении студентов RAU в партнёрских университетах, например, в Китае.

RAU — старейший сельскохозяйственный университет Великобритании, основанный в 1845 году. Находится под королевским патронатом принца Уэльского. Переговоры с вузом о сотрудничестве были начаты ранее в этом году.

Летом Министерство сельского хозяйства Узбекистана, RAU и литовский университет Vytautas Magnus University (VDU) подписали трехсторонний меморандум, на основе которого ведутся переговоры о создании нового университета в Узбекистане.

Меморандум предусматривает обмен преподавателями и студентами, осуществление программ профессионального обучения и развития для фермеров и консультантов агроориентированных хозяйств, проведение совместных исследований и другое.