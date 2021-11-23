В Узбекистане 62 должностных лица были оштрафованы на 736,1 миллион сумов за допущение случаев принудительного труда. Об этом на брифинге 22 ноября заявила пресс-секретарь Министерства занятости и трудовых отношений Мавжуда Мирзаева.

По её словам, в государственную трудовую инспекцию министерства поступило 20814 обращений касательно нарушений трудового законодательства, в том числе:

6329 — касательно несвоевременной выплаты зарплат и других начислений;

732 — о принудительных удержаниях с зарплаты работников;

765 — о нарушении трудового законодательства при приёме на работу;

723 — о необоснованном отказе приёма на работу;

2244 — о незаконном увольнении;

1644 — о привлечении к труду без трудового договора;

378 — о нарушении закона при ведении трудовых книжек;

279 — о нарушении трудовой дисциплины (несоблюдение рабочего графика);

144 — о несчастных случаях;

137 — о невыплате компенсаций;

61 — об отсутствии благоприятных условий труда;

238 — об охране труда.

В результате изучения обращений выявлено 10441 нарушение трудового законодательства. 12152 обращения удовлетворены, по 7832 заявлениям даны разъяснения, сообщила пресс-секретарь. Кроме того, в пользу 1506 граждан взыскана зарплата.

Согласно статье 51 Кодекса об административной ответственности (административное принуждение к труду), оштрафованы 62 должностных лица, по 18 случаям внесены уведомления в вышестоящие органы, по 1 случаю документы переданы в суд, по 4 случаям дело рассматривают органы прокуратуры.

По итогам мониторинга хлопкоуборочного сезона выяснилось, что в 21 случае не были составлены трудовые договора с работниками, в 25 случаях отсутствовали благоприятные условия труда, в 14 случаях несвоевременно выплачивалась заработная плата. В результате 65 должностных лиц были оштрафованы на 198,4 млн сумов.

Также внесены 48 письменных поручений для устранения возникших нарушений трудового законодательства.