Депутат Уртачирчикского районного кенгаша народных депутатов (Ташкентская область), председатель районного кенгаша Народно-демократической партии Узбекистана Феруза Бабашева лишилась депутатской неприкосновенности. Решение об этом было принято на сессии кенгаша района 22 ноября.

Сессия кенгаша прошла в закрытом формате — журналистов и блогеров не допустили. Согласно статье 12 примерного регламента кенгашей народных депутатов и примерного положения о постоянных комиссиях кенгашей, сессии проводятся открыто, гласно и освещаются СМИ. В случае необходимости кенгаш может принять решение о проведении закрытой сессии. Такое решение может быть принято, если предложение об этом внесено хокимом — руководителем кенгаша, постоянными комиссиями, партийными или депутатскими группами. Решение о проведении закрытой сессии принимается двумя третями голосов депутатов кенгаша от их общего числа.

«Газате.uz» ранее подробно рассказывала о ситуации с Ферузой Бабашевой. 9 ноября прокуратура внесла представление о лишении её депутатской неприкосновенности из-за заявления главы управления «Агробанка». Через несколько дней в соцсетях появились кадры, снятые ещё в начале октября, где депутат показана в постели с мужчиной. Она обвинила сотрудников ГУВД области в угрозах и давлении.

В понедельник Феруза Бабашева сообщила, что на сессии её лишили депутатской неприкосновенности из-за заявления главы управления «Агробанка» Мухитдина Киёмова (ранее работал прокурором Ташкентской области и заместителем генерального прокурора), но сохранили полномочия депутата. «Теперь, если [Мухитдин Киёмов] докажет в судебном порядке, что был оскорблён, я [заплачу] штраф», — сказала она.

По её словам, впервые на сессии у депутатов изъяли телефоны, но она отказалась отдавать своё мобильное устройство и включила на нём режим «без звука». Кроме того, на сессии запретили вести съёмку. С инициативой проведения собрания в закрытом формате выступил председатель постоянной комиссии кенгаша.

Феруза Бабашева заявила, что подала ответное заявление на Мухитдина Киёмова в прокуратуру, которая перевела обращение в органы внутренних дел.