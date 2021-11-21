Воркаут-площадки для занятия уличной гимнастикой на бульваре «Голубые купола» в Ташкенте разрушаются. По словам ташкентцев, тренирующихся на этих площадках, после реконструкции парка в 2019 году городские власти ни разу не ремонтировали оборудование. «Газета.uz» попыталась выяснить, кто должен содержать спортивный инвентарь в городских парках.





Любитель уличной гимнастики Эльбек Шарипов в разговоре с корреспондентом «Газеты.uz» рассказал, что в ходе благоустройства бульвара два года назад воркаут-площадки установили по просьбе сообщества спортсменов. Ранее они занимались на платной площадке в Экопарке.

«Я был в числе тех, кто во время реконструкции парка ратовал за открытие здесь воркаут-площадки, — сказал Эльбек Шарипов. — Когда в 2017 году открылся Экопарк со своей площадкой, я был в числе первых, кто начал продвигать движение воркаута».

По словам Эльбека Шарипова, через полгода после сдачи бульвара «Голубые купола» в эксплуатацию, некоторые элементы конструкций площадки стали ломаться.

«Изначально было плохое качество материалов, — сказал Эльбек Шарипов. — Металл очень тонкий, все конструкции полые, поэтому всё отваливается. А можно было сразу сделать из литого металла, но это дороже».





Юсуф Усманов, также занимающийся на площадке бульвара, рассказал, что ветшают не только спортивные конструкции.

«Там не только турники сломаны. Детская площадка, забор вокруг неё. Мусор никто не убирает. Это же часть парка. Мы пытаемся делать всё, что можем. Это была красивая площадка, где мы проводили много мероприятий, хотя и это было сложно из-за администрации. Выступали танцоры и атлеты. На организацию мы тратили свои средства. Простые прохожие приходили посмотреть. Всё было направлено на развитие и распространение воркаута», — рассказал Юсуф Усманов.

Эльбек Шарипов заявил, что спортсмены, регулярно пользующиеся площадкой, обращались в хокимияты Яккасарайского и Мирабадского районов с просьбой отремонтировать или заменить конструкции на более качественные аналоги. Однако администрации районов так и не дали ответа.

«Этот вопрос мы поднимали и во время встречи с хокимом, когда планировалось установить здесь стелу „Истиклол“: все площадки — воркаут, детские, для скейтеров — приходят в негодность. На это отреагировали: „Ну да“», — сказал Эльбек Шарипов.

По словам атлетов, они неоднократно заменяли перекладины на всех турниках площадки и чинили брусья. На ремонт оборудования воркаутеры потратили свои средства.





«В августе этого года шесть-семь человек, которые регулярно занимаются, скинулись и за 100 долларов заменили „змейку“, хотя через полгода после открытия парка мы её уже меняли на свои деньги», — рассказал Эльбек Шарипов.

Он добавил, что конструкции из литого металла, которые могли бы прослужить несколько лет, не по карману жителям. Такое оборудование можно встретить на бесплатной площадке около спортивного комплекса BeFit близ улицы Бешагач, где очень плохая транспортная доступность. Компания, установившая эти конструкции, по словам Эльбека Шарипова, готова установить их и на бульваре, однако «все упирается в деньги».

«По городу очень мало таких площадок. Есть платная площадка в Экопарке, где оборудование тоже ломается. Может быть, такие площадки есть во дворах некоторых домов. Но сюда приезжают люди с разных районов, потому что здесь зелено. Не все дворы такие», — сказал Эльбек Шарипов.





Ташкентцы самостоятельно заваривали перекладины на турниках.

Воркаутер Амаль Турсунов сообщил, что раньше приезжал тренироваться на бульвар «Голубые купола», однако из-за плохого состояния конструкций ему пришлось искать другое место для занятий. Такое нашлось в жилом дворе недалеко от супермаркета «Корзинка. Аэропорт». В обе локации Амаль Турсунов добирается с района рынка Кадышева.

«Мы хотим тренироваться в хороших условиях, из-за этого практически никто на „Космонавтах“ уже не тренируются», — сказал Амаль Турсунов.

Эльбек Шарипов рассказал, что ряды воркаутеров росли, пока площадка была в хорошем состоянии.

«Когда молодым людям нечем заняться, они начинают искать себя не всегда в полезных для себя и общества занятиях. Но мы показывали пример, и им хотелось попробовать. На моих глазах худые парни без физической подготовки приводили себя в отличную форму. Не у всех есть возможность заниматься в спортзале. Кроме того, за занимающимися в зале не могут наблюдать массы», — отметил Эльбек Шарипов.

Фото: Afisha.uz.

Воркаутеры призвали хокимият города, Федерацию кроссфита, Министерство туризма и спорта, Фонд развития культуры и искусства, который, казалось бы, не имеет отношение к спорту, но регулярно организовывает любительские соревнования, обратить внимание на проблему городского любительского спорта.

«Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы граждане были здоровыми. Здоровый человек поднимает экономику страны. И что немаловажно, в мегаполисах утрачиваются социальные связи. Но спорт объединяет людей. Государство должно заботиться об этом, не пуская пыль в глаза, по-настоящему создавая инфраструктуру, спрашивая тех, кто уже вовлечен в любительский спорт. Многие считают спорт уделом профессионалов. Профессионалы — это очень небольшой процент людей. Но и они выходят из этой среды любительского спорта и наблюдения за ним», — считает Эльбек Шарипов.

Кто должен содержать парк?

В феврале на бульваре «Голубые купола» прошла встреча хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева с общественностью, на которой обсуждался вопрос установки стелы «Истиклол» в честь 30-летия независимости Узбекистана. Тогда градоначальник заявил, что в 2019 году он вложил 6 млрд сумов личных средств на благоустройство бульвара.

«Газета.uz» направила запрос в хокимият города, чтобы узнать, на чьём балансе находятся детские, воркаут- и скейт-площадки на территории бульвара и кто несёт ответственность за их содержание. Кроме того, редакция подняла вопрос о порядке эксплуатации детских и воркаут-площадок бульвара и разработке такого порядка в случае если такого документа не существует.

Служба благоустройства при хокимияте Ташкента, уполномоченная ответить на запрос редакции, сообщила, что не несёт ответственности за содержание площадок.





«Мы должны убирать мусор, чистить урны, газоны, деревья формовать. У нас нет сварочного аппарата и другого оборудования. У нас есть лопаты, метла — такой [инвентарь]», — отметили в службе.

Кто несет ответственность за содержание площадок и какое внимание балансодержатель уделяет защите инфраструктуры от внутренних и внешних факторов различного происхождения, редакции выяснить не удалось.

«Газета.uz» попросила известного российского урбаниста Аркадия Гершмана рассказать о практике содержания детских и воркаут-площадок в России и других странах.

«Кто несет ответственность за своевременный ремонт [площадок], зависит от того, кто их поставил. К сожалению, бывали случаи, когда политики или чиновники, особенно перед выборами, находили деньги на крутую детскую площадку, а потом выяснялось, что нет средств на содержание. Но это, скорее, исключение из практики. Поэтому если [площадки] поставил город или [их установили в рамках] федеральных программ благоустройства, то содержит муниципалитет. По-разному бывает: иногда это управление благоустройства, иногда это дирекции парков. Но поддерживает город».

«Есть и исключения, потому что в целом есть практика создания частных детских площадок по сей день. Но в отличие от 1990-х — начала 2000-х годов сейчас это делается бесплатно для людей. Детские площадки выступают таким инструментом маркетинга, привлечения людей, например, в торговые центры, места отдыха, иногда это реклама будущего жилого комплекса. И там, как правило, устанавливают дорогие детские площадки, и содержанием потом занимается бизнес или управляющая компания от бизнеса».

«[Когда люди ремонтируют площадки за свой счет] — с точки зрения урбанистики это хорошо, потому что люди несут ответственность за место, которым пользуются, и это выражается даже в деньгах. Это очень хороший показатель. Но с точки зрения российского закона, если кто-то отремонтирует городскую детскую площадку, то, скорее всего, придет прокуратура, потому что по закону за муниципальную или государственную собственность ответственность несёт либо муниципалитет, либо государство. А если кто-то приходит и что-то там поделывает, то это начинает вызывать вопросы как к тому, кто это делает, так и к тем, кто это должен содержать — почему они не смотрят»

«Но опять же есть исключения. На городской площади или пустыре, которые не взяты на баланс, иногда бывают случаи, когда бизнес что-то поделывает, горожане что-то поделывают. Но при этом они формально не являются собственниками, балансодержателями и не могут распоряжаться этим имуществом, потому что собственника установить нельзя. Поэтому и претензии выставлять никто не может».

Часть воркаутеров отметила «Газете.uz», что готовы платить за вход 2000−5000 сумов. Но некоторые из них опасаются, что платный вход на площадки отпугнет молодых людей, которые гипотетически могли бы начать занятия, если бы можно было попробовать бесплатно.





Куратор проекта Samarkand Half Marathon Мирхан Сагитов, несколько лет назад работавший в Экопарке, рассказал «Газете.uz», что когда воркаут-площадка парка была бесплатной, её регулярно ломали. Но после введения небольшой платы на ней «более-менее» установился порядок.

Однако решение администрации парка вызвало недовольство среди пользователей площадки, поэтому с 6 до 9 утра вход оставили бесплатным.

Аркадий Гершман отметил «Газете.uz», что если площадки сделаны за государственный или муниципальный счет, они должны быть общественным благом, то есть бесплатными.

«Встречаются, конечно, исключения, но в России, например, так никто не делает. В 90-х — начале нулевых была такая практика, когда в городских парках появились частные площадки и там был платный вход: поставил бизнес — бизнес зарабатывает. Муниципальные и государственные площадки здесь бесплатные. Даже если их ставит застройщик, они бесплатные, потому что считается, что это общественное благо и его нельзя умалять».

На текущий момент складывается впечатление, что общественное благо остаётся бесхозным. Управление благоустройства работает по уставу, которым не предусмотрено содержание воркаут-, скейт- и детских площадок на бульваре «Голубые купола», как и эксплуатация детских площадок в жилых зонах. Однако, как мы помним по «беспощадному благоустройству» в махаллях, когда нужно освоить бюджет, у общественного блага появляется хозяин.

5 ноября президент подписал постановление о строительстве в регионах Узбекистана в 2021—2025 годах более 1100 спортивных площадок, в том числе для занятий воркаутом. Средства на их ремонт планируется выделять из бюджетов областей.





Фото: Afisha.uz.

В связи с этим воркаутеры призвали хокимият Ташкента отремонтировать или заменить воркаут-, детские и скейт-площадки на бульваре «Голубые купола». Чтобы эти действия не оказались разовой акцией, атлеты считают необходимым разработать и принять процедуру содержания этих площадок в форме нормативно-правового документа, а также следовать его требованиям.

Только так, считают воркаутеры, можно поддерживать интерес населения к спорту, тем самым способствуя оздоровлению нации.