В регионах Узбекистана в 2021—2025 годах будет построено 1164 спортивные площадки по типовым проектам для занятия бадминтоном, стритболом и воркаутом. Соответствующее постановление 5 ноября подписал президент Узбекистана.

В двухмесячный срок будут разработаны типовые проекты спортивных площадок с учетом «своеобразных особенностей регионов», интересов, пожеланий и численности населения, а также их инфраструктуры.

Документом предписано уделять внимание при создании спортивных площадок удобству места проживания населения и соответствию международным требованиям, а также обеспечению тартано-синтетического покрытия и соответствию данных спортивных площадок возрасту и интересам всех слоев населения.

Спортивные площадки по завершении строительства будут переданы от хокимиятов областей в пользование сходам граждан махалли или товариществам собственников жилья на основе права безвозмездного пользования. Средства на их ремонт также будут выделяться из бюджета областей.

Согласно документу, в Узбекистане будут ежегодно проводиться спортивные соревнования по приоритетным видам спорта:

по ходьбе и бегу — международные марафоны Tashkent Marathon, Samarkand Half Marathon и Zaamin Ultra, марафоны по триатлону и йоге — Sky Camp Bostanliq, «Все рекорды наши!» (на 5 и 10 тысяч шагов), бегу на разные дистанции — «На пути к новым рекордам!»;

по мини-футболу — «Молодежь Нового Узбекистана», «Здоровая семья — опора Нового Узбекистана» (среди семейных команд), «Кубок руководителя» (среди работников государственных органов и организаций);

по бадминтону — «Принцессы весны», «Бадминтонная лига» (среди учащихся общих средних и профессиональных образовательных учреждений), «Кубок руководителя» (среди работников государственных и негосударственных организаций), «Сделай больше своих возможностей!» (среди широких слоев населения);

по стритболу и воркауту — «От рекорда — к рекорду!», «Против наркотиков!» (среди учащихся и студентов образовательных учреждений), «Главное не победа, а участие!» (между командами махаллей), «Побеждай ради своего села!» (среди сельских команд), «В здоровом теле — здоровый дух!» (среди работников государственных и негосударственных организаций).

С 1 января 2022 года вводится трехэтапная система выявления, выбора и отбора талантливой молодежи по вышеперечисленным видам спорта в регионах:

на первом этапе — районные и городские соревнования среди спортсменов (кубок хокима района/города);

на втором этапе — областные соревнования среди победителей районных и городских соревнований (кубок хокима области);

на третьем этапе — республиканских соревнований среди победителей областных соревнований.

Ежегодные расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, награждением их победителей и призеров, возмещаются за счет средств, предусматриваемых в параметрах государственного бюджета для Министерства туризма и спорта.

Ежегодно в срок до конца марта на платформе jtdss.uz, а также в СМИ будут размещаться сведения о дате, местах и адресах проведения соревнований по приоритетным видам спорта.