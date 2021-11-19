Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал переговоры с президентом России Владимиром Путиным 19 ноября в Кремле, сообщила пресс-служба российского лидера.





Владимир Путин в очередной раз поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах.

«Мы с вами уже много раз говорили при первых ваших шагах в качестве президента, что работа предстоит вам большая и очень сложная», — отметил президент России. Шавкат Мирзиёев добавил «тяжёлая».

«Тяжёлая, да, но у вас всё получается. Уверенно двигаетесь вперёд, страну поднимаете, и результат есть. Люди это видят, чувствуют, поэтому так и отреагировали на то, что вы сделали за последние годы. Результат говорит о том, что люди вам доверяют», — сказал Владимир Путин.

По его словам, сотрудничество между Россией и Узбекистаном будет способствовать «повышению роста возможностей Узбекистана, благосостоянию граждан страны».

«Узбекистан не просто наш ближайший сосед, но и союзник — мы так именно и относимся к Узбекистану. Это крупная региональная страна, с которой нас связывает очень многое — и исторически, и сегодня», — заявил он.

Сегодня 18% всего товарооборота Узбекистана приходится на Россию. Объём капиталовложений со стороны России в Узбекистан составляет свыше 10 млрд долларов, сказал российский лидер.





Шавкат Мирзиёев поблагодарил за поздравления.

«На самом деле, мы с вами долго об этом говорили, и тот результат, который произошёл на выборах президента Узбекистана, — это, я думаю, и совместная наша работа дала свои позитивные результаты», — отметил он.

Президент Узбекистана отметил, что «за последние годы произошёл прорыв в наших отношениях — таких показателей никогда у нас не было».

«Товарооборот растёт: по итогам девяти месяцев он составляет уже 5 млрд [долларов], по итогам года будет 7 млрд. Такой цифры в наших отношениях ещё не было. На самом деле, я очень благодарен за поддержку наших взаимных договорённостей», — заявил он.

По его словам, сегодня между Узбекистаном и Россией «на проработке уже проекты на 14 млрд долларов».

«Это и по итогам межрегионального форума — когда мы с вами три года назад его начинали, ничего такого у нас не было. Результат серьёзный: встречаются регионы, это даёт очень большой толчок», — подчеркнул президент.

В рамках образовательного форума между двумя странами подписано более 35 соглашений. За последние три года 11 новых филиалов российских вузов открыто в Узбекистане.

«Думаю, что нам есть о чём поговорить, потому что сегодня совершенно другой уровень [отношений] между нами. Углублённая интеграция идёт по всем направлениям, и она на самом деле углублённая, потому что раньше были проекты, когда договаривались между регионами, а сегодня — проекты, которые дают добавленную стоимость. Это серьёзные проекты, мы с вами об этом делились [мнениями], в металлургии большие проекты, и они довольно успешно идут», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев отметил, что «есть хорошая возможность обсудить вопросы межрегиональные, двусторонние, вопросы безопасности, вопрос Афганистана».