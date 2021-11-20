Служба государственной безопасности в ходе проведённых в Сурхандарьинской области оперативно-розыскных мероприятий пресекла незаконный оборот крупной партии наркотических средств, сообщила пресс-служба СГБ.

В первом случае при получении 28,8 кг опия и 2 кг гашиша был задержан местный житель (1982 г. р.), в другом — сотрудники СГБ задержали ранее судимых братьев (1962 и 1970 г. р.), которые приобрели 9,1 кг опия и 446 гр героина с целью их дальнейшей реализации. Уточняется, что изъятые наркотики были ввезены в страну афганскими наркокурьерами.

Также задержан житель Сариасийского района (1990 г. р.), получивший 28,5 кг опия. Наркотики были ввезены таджикскими наркокурьерами и спрятаны в тайнике на горном участке данного района, говорится в сообщении.

Кроме того, в Термезе при продаже 481 гр опия за 9400 долларов сотрудниками управления СГБ по Сурхандарьинской области совместно с областным таможенным управлением были задержаны трое граждан (1969, 1970 и 1990 г. р.).

В ещё одном случае сотрудники управлений СГБ, МВД и ГТК недалеко от поста дорожно-патрульной службы «Мангузар» остановили Spark, следовавший в сторону Термеза. При осмотре автомобиля в сумках пассажиров, гражданина Таджикистана (1987 г. р.) и жителя Денауского района (1985 г. р.), обнаружено и изъято в процессуальном порядке 45,9 кг гашиша афганского происхождения.

В результате проведенных оперативных мероприятий в общей сложности изъяты 67,4 кг опия, 47,9 кг гашиша и 446 гр героина. По данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, ведутся следственные действия, заявили в СГБ.