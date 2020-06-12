В Ташкентском районе Ташкентской области — по соседству с Алмазарским районом столицы — построят город-спутник на 150 тысяч человек. Об этом стало известно на встрече президента Шавката Мирзиёева с активом Алмазарского района.



Город разместится на площади 260 га. Кроме того, здесь появятся сады шириной в 20 м, пешеходные зоны, велосипедные дорожки, прибережная зона длиной в 14 км. На территории создадут торговые пункты, которые обеспечат работой минимум 5000 человек.





Для задействования резервов для новых проектов глава государства предложил выделить 200 га земли в Ташкентском районе на границе с Алмазарским районом и организовать новую промышленную зону. На будущих предприятиях промзоны можно будет создать не менее 60 тысяч новых рабочих мест, говорится в сообщении.

На площади в 482 гектара, включая рынок Чорсу, улицы и махалли «Заркайнар», «Сагбон», «Себзор», «Карасарай», «Гузальбог» и другие, будет создано туристическое, коммерческое и развлекательное пространство — музей под открытым небом. Будут организованы ремесленные мастерские и лавки, чайханы, гостиницы, небольшие музеи.





Даны поручения по переносу завода «Агрегат» в Чирчик, строительству на его месте доступных домов в 12, 14, 16 этажей.

Президент также поручил внедрить опыт Алмазарского района по оказанию практической помощи в поиске внутренних и внешних рынков сбыта для около 500 промышленных предприятий, работающих на низких мощностях из-за пандемии коронавируса, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Шавкат Мирзиёев поручил предоставить льготные кредиты ремесленникам Ташкента на 3 года до 220 млн сумов, а также самозанятым гражданам — льготные кредиты в упрощенном порядке в рамках госпрограммы «Каждая семья — предприниматель».





На встрече поручено возвести минимум 4−5-этажные торговые комплексы, также Ecobazar и автостоянку на базе старого дехканского рынка на улице Каракамыш, 1.