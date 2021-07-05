Президент Шавкат Мирзиёев 5 июля ознакомился с презентацией проектов в области сельскохозяйственного машиностроения и химической промышленности, сообщила пресс-служба главы государства.

Год назад государственные доли в уставном капитале Ташкентского завода сельскохозяйственной техники, Ташкентского агрегатного завода, Чирчикского завода сельскохозяйственной техники и АО «Технолог» переданы в доверительное управление акционерному обществу «Узавтосаноат» на три года. При этом были поставлены задачи по увеличению рентабельности предприятий, улучшению качества продукции и снижению затрат.

За прошедший период производственные площади Ташкентского завода сельскохозяйственной техники оптимизированы на 68%, увеличена эффективность эксплуатации оборудования. В результате себестоимость продукции снизилась на 4% и сэкономлено около 45 млрд сумов, говорится в сообщении. Проведены переговоры с зарубежными производителями — стоимость тракторов мощностью 80−100 лошадиных сил снижена на 15−20%.

В рамках партнерства с Минским тракторным заводом планируется производить в Узбекистане 3000 тракторов в год.

При этом уровень загруженности имеющихся мощностей отрасли составляет 19%, а уровень локализации — в среднем 20%, что абсолютно неудовлетворительно, отмечалось на мероприятии. Более того, стоимость техники отечественного производства на 10−15% дороже импортной.

В связи с этим в ходе презентации обсуждены меры по созданию кластера сельскохозяйственного машиностроения, увеличению загрузки мощностей и повышению уровня локализации.

По данным пресс-службы президента, особое внимание уделено вопросам переноса предприятий отрасли из Ташкента в Чирчик и организации на их базе кластера сельскохозяйственного машиностроения.

Так, заводы сельхозтехники в Ташкенте и Чирчике, Ташкентский агрегатный завод (на его месте планировалось построить доступные дома в 12, 14, 16 этажей), предприятия «Технолог» и «УзКлаас Агро» будут размещены в одном месте и объединены в промышленный кластер. Будут оптимизированы 1,2 тысячи единиц оборудования и устройств, 28 видов техники, загрузка производственных мощностей будет увеличена до 85%, локализация — до 50%. В результате ожидается снижение себестоимости продукции на 20% и повышение рентабельности предприятий на 10%.

Министерству финансов поручено выделить 500 млрд сумов на первоначальные расходы, связанные с созданием кластера. Эти средства будут возвращены за счет продажи через аукцион зданий и сооружений, земельных участков предприятий отрасли.

Президент поручил повысить уровень локализации тракторов, производимых совместно с Минским тракторным заводом, до 40% в следующем году и до 50% в 2023 году, а на предприятии «УзКлаас Агро» — до 25%.

На мероприятии также отмечалось, что необходимо предоставить преференции фермерским хозяйствам и кластерам при приобретении техники отечественного производства. Так, предложено снизить первоначальный взнос лизинга с 25 до 15%, процентную ставку — с 16 до 7%, продлить срок лизинга с 5 до 7 лет.