Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса от партии УзЛиДеП Расул Кушербаев высказался о ситуации вокруг депутата Уртачирчикского районного кенгаша народных депутатов Ферузы Бабашевой.

«События, происходящие с депутатом Уртачирчикского районного кенгаша, показывают, что у нас, к сожалению, до сих пор могут использовать любые подлые и незаконные способы дискредитации человека», — написал он в своём Telegram-канале.

«Самое плохое в том, что это попытка свести к нулю понятие неприкосновенности личной жизни, которое защищено законом. И, к сожалению, эти действия полностью противоречат реформам под девизом „Ради ценности человека“, проводимым под руководством президента Шавката Мирзиёева», — отметил депутат.

«Насколько депутат морально в ответе перед обществом и близкими, настолько же лица, нарушившие личную неприкосновенность, должны ответить перед законом», — подчеркнул он.

«Стыдно от существования общества правоохранителей, где работают подлые мужчины. Не позорьте мужчин, „ангелоподобные мужчины“!» — заключил депутат.

Ранее мы писали, что на днях в сети появились кадры, на которых видно, как оперативники врываются в комнату, где Феруза Бабашева находится с мужчиной. Видео было снято ещё в начале октября. Депутат обвинила сотрудников ГУВД Ташкентской области в угрозах и давлении, заявив, что в тот день её принуждали написать гарантийное письмо с обещанием молчать и сломали палец. Общественность, блогеры и депутаты выступили в защиту женщины.