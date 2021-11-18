Региональный директор Представительства ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан с 16 ноября находится с недельным визитом в Узбекистане. Это её второй визит с момента вступления в нынешнюю должность.

По данным представительства ЮНИСЕФ, в период до 21 ноября Афшан Хан встретится с представителями правительства в Ташкенте и Каракалпакстане с целью согласования дальнейших действий по реализации Страновой программы сотрудничества между правительством Узбекистана и ЮНИСЕФ на 2021−2025 годы.

Обсуждения будут сосредоточены на новых приоритетах и ключевых аспектах реализации прав детей в стране, таких как системы социальной защиты населения и защиты детей, здоровье матери и ребенка, качественное и инклюзивное дошкольное и общее образование, воздействие изменения климата на детей и молодёжь, а также меры реагирования на COVID-19.

Региональный директор ЮНИСЕФ также встретится с представителями организаций гражданского общества, в том числе организаций лиц с инвалидностью, а также с детьми, молодёжью и семьями.

«Дети всё чаще сталкиваются с новыми проблемами, влияющими на их здоровье и благополучие, такими как COVID-19, изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды, — сказала Афшан Хан, начав визит. — У нас есть возможность и ответственность укрепить то, что мы уже достигли вместе и продолжить улучшение результатов для детей».

Афшан Хан и глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

17 ноября ЮНИСЕФ и Сенат Олий Мажлиса Узбекистана провели круглый стол для обсуждения текущего положения детей, оставшихся без попечения родителей и (или) находящихся под угрозой лишения родительской опеки, и дальнейших шагов в реформировании системы опеки над детьми в Узбекистане.

Официальные правительственные данные показывают, что в 2018 году в различных типах интернатных учреждений проживало 26532 ребенка, большинство из которых составляли дети с инвалидностью. Доля детей, проживающих в интернатных учреждениях, составляла 255 на 100 тысяч детского населения. Этот показатель ниже среднего регионального показателя, но выше среднего мирового показателя, составляющего 120 детей на 100 тысяч человек. Большинство детей в интернатах — дети с инвалидностью.

Приветствовав усилия правительства Узбекистана по деинституционализации детей, Афшан Хан отметила:. «Чтобы продолжающийся процесс реформ был эффективным, крайне важно продолжать систематическое и постепенное закрытие крупных учреждений, куда помещают детей, в том числе детей с инвалидностью и других из уязвимых групп».

«Я считаю, что важно обеспечить уязвимым детям доступ к разнообразным услугам и поддержке, включая социальную работу на уровне сообществ», — подчеркнула она.





В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам ребенка, представители руководства Министерства здравоохранения, Министерства образования, Национальной гвардии, а также неправительственных организаций. Они обсудили дальнейшие шаги по деинституционализации, в том числе способы улучшения координации, укрепления нормативно-правовой базы, повышения потенциала специалистов и создания на уровне сообществ службы поддержки для уязвимых детей и семей.

«Для достижения нашей цели — не оставить никого в стороне, очень важно усилить услуги, направленные на то, чтобы дети оставались в своих семьях и сообществах», — сказала заместитель председателя комитета Сената по делам молодежи, культуры и спорта Дилорам Ташмухамедова.

Афшан Хан также примет участие в международном форуме высокого уровня «Обеспечение инклюзии для детей с инвалидностью», организованном совместно с Международным общественным фондом Zamin. Форум посвящен Всемирному дню защиты детей и 75-летию ЮНИСЕФ.

В июне в столице прошла первая международная конференция по ускорению деинституционализации детей. На ней было предложено заморозить открытие новых детдомов и преобразовать действующие в центры социальных услуг.

В августе президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о внедрении новой системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Документом дома «Мехрибонлик», детские городки, детские дома семейного типа и дома ребенка системы Министерства здравоохранения (учебно-воспитательные учреждения) были закреплены за Национальной гвардией. Нацгвардии поручено содействовать возврату воспитанников детских учреждений их родителям, назначению опекуна и усыновлению детей.