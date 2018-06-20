Шерзод Шерматов, ранее работавший заместителем министра инновационного развития, назначен министром народного образования Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщил источник в правительстве.

На этом посту Шерзод Шерматов сменил Улугбека Иноятова, работавшего министром с 2013 года. Первый замминистра Кадирбай Бектурдиев и заместители министра Жахонгир Сидиков и Дилшод Кенжаев также освобождены от должностей.

Исполняющими обязанности заместителя министра народного образования стали Сарвар Бабаходжаев, до этого работавший ректором Университета Инха в Ташкенте, а также Атабек Назиров и Алишер Умаров, бывшие заместителями министра инновационного развития. Пост замминистра народного образования из прежней команды сохранил лишь Алишер Саъдуллаев.

Шерзод Шерматов (1977 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного технического университета (1998) и Йельского университета, США (2000). Заместителем министра инновационного развития был назначен в феврале текущего года. Прежде, с февраля прошлого года, работал и. о. министра по развитию информационных технологий и коммуникаций.

С ноября 2016 года по февраль 2017 года был первым заместителем министра по развитию ИТ и коммуникаций. Ранее — с 2014 года — был ректором Университета Инха в Ташкенте. В 2012—2014 годах был заместителем председателя Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (ныне — Мининфоком).

Как отметил источник, на следующей неделе ожидается утверждение новой структуры МНО.