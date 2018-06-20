Шерзод Шерматов, ранее работавший заместителем министра инновационного развития, назначен министром народного образования Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщил источник в правительстве.
На этом посту Шерзод Шерматов сменил Улугбека Иноятова, работавшего министром с 2013 года. Первый замминистра Кадирбай Бектурдиев и заместители министра Жахонгир Сидиков и Дилшод Кенжаев также освобождены от должностей.
Исполняющими обязанности заместителя министра народного образования стали Сарвар Бабаходжаев, до этого работавший ректором Университета Инха в Ташкенте, а также Атабек Назиров и Алишер Умаров, бывшие заместителями министра инновационного развития. Пост замминистра народного образования из прежней команды сохранил лишь Алишер Саъдуллаев.
Шерзод Шерматов (1977 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного технического университета (1998) и Йельского университета, США (2000). Заместителем министра инновационного развития был назначен в феврале текущего года. Прежде, с февраля прошлого года, работал и. о. министра по развитию информационных технологий и коммуникаций.
С ноября 2016 года по февраль 2017 года был первым заместителем министра по развитию ИТ и коммуникаций. Ранее — с 2014 года — был ректором Университета Инха в Ташкенте. В 2012—2014 годах был заместителем председателя Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (ныне — Мининфоком).
Как отметил источник, на следующей неделе ожидается утверждение новой структуры МНО.
Komil Djalilov
Наконец-то лед тронулся. Будем надеяться, что новая “метла“ будет нести по-новому, в хорошем смысле этого слова. Ждем аналогичных изменений в Министерстве высшего и среднего специального образования и назначения министром человека, понимающего тенденции развития высшего образования в мире.
Ulugbek Saidkodirov
Классно! Давайте перейдём на триместры или хотя бы на пятидневку для всех классов!
Artem Is
Я конечно очень расстроился, когда его убрали из МинИнфокома, но хорошо хоть так. Надеюсь, над детьми теперь перестанут измываться в плане чудовищного перегруза уроками и глупыми домашними заданиями. Детям реально тяжело. Пятидневка для всех — это первое, что нужно сделать. И всю программу пересмотреть.