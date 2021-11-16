Президент Узбекистана подписал постановление о мерах по реализации проекта «Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса» с участием Банка развития Германии.

Для финансирования проекта с банком были подписаны заёмное и грантовое соглашения о выделении кредита по ставке 2% годовых на срок 30 лет, включая льготный период 10 лет.

Общая стоимость проекта определена в размере 29,8 млн евро, из них кредит KfW составляет 26,8 млн евро, грант KfW — 3 млн евро на консультационные услуги.

Проект будет реализован в 2021—2024 годах во всех регионах страны.