Заместитель прокурора Янгиабадского района Джизакской области 15 ноября был задержан при получении 8000 долларов в результате оперативного мероприятия правоохранительных органов. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что при получении взятки в размере 15 тысяч долларов был задержан также сотрудник прокуратуры Андижанской области. В сентябре при получении взяток были задержаны прокурор района в Джизакской области и зампрокурора одного из районов Самаркандской области.