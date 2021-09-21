Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила о пресечении противоправных фактов в системе правоохранительных органов.

Прокурор одного из районов Джизакской области, по данным пресс-службы СГБ, потребовал 2000 долларов у руководителя строительной фирмы, фигурирующего в уголовном деле, возбужденного в отношении должностных лиц государственного унитарного предприятия, занимающегося ремонтными и благоустроительными работами.

За это прокурор обещал не применять к предпринимателю меру пресечения в виде заключения под стражу и занизить сумму недостачи, выявленной в фирме. В качестве аванса он ранее получил 1200 долларов. В ходе оперативного мероприятия, проведенного управлением СГБ по Джизакской области, прокурор района был задержан с поличным в служебном кабинете при получении оставшейся части денег — 800 долларов.

Заместитель прокурора одного из районов Самаркандской области в корыстных целях внёс протест для изменения наказания в виде ограничения свободы на три года, назначенного судом в отношении руководителя фермерского хозяйства, на более тяжкое и потребовал 10 тысяч долларов за оставление в силе приговора в апелляционном процессе суда.

В ходе оперативного мероприятия при получении запрошенной суммы был задержан посредник, действовавший по поручению заместителя прокурора. Противоправные действия заместителя прокурора были подтверждены на основе показания посредника и вещественных доказательств.

Руководитель Бюро принудительного исполнения одного из районов Наманганской области пообещал местному жителю оказать содействие через знакомых в Министерстве высшего и среднего специального образования в переводе его из Джалалабадского государственного университета Кыргызстана в Андижанский государственный медицинский институт. За это он потребовал 700 долларов, из которых фигурант ранее уже получил 300 долларов и 1,05 млн сумов. Глава бюро был задержан при получении остатка в 200 долларов и 1,05 млн сумов.

Старший инспектор таможенного поста «Коракул» в Бухарской области за снижение суммы таможенных пошлин, которые оплачивает иностранный предприниматель за грузовые вагоны из Туркменистана, а также за оформление декларации без уплаты ежедневных складских сборов требовал 800 долларов. В ходе оперативного мероприятия таможенник был задержан при получении 400 долларов из запрошенной суммы.