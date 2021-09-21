Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила о пресечении противоправных фактов в системе правоохранительных органов.
Прокурор одного из районов Джизакской области, по данным пресс-службы СГБ, потребовал 2000 долларов у руководителя строительной фирмы, фигурирующего в уголовном деле, возбужденного в отношении должностных лиц государственного унитарного предприятия, занимающегося ремонтными и благоустроительными работами.
За это прокурор обещал не применять к предпринимателю меру пресечения в виде заключения под стражу и занизить сумму недостачи, выявленной в фирме. В качестве аванса он ранее получил 1200 долларов. В ходе оперативного мероприятия, проведенного управлением СГБ по Джизакской области, прокурор района был задержан с поличным в служебном кабинете при получении оставшейся части денег — 800 долларов.
Заместитель прокурора одного из районов Самаркандской области в корыстных целях внёс протест для изменения наказания в виде ограничения свободы на три года, назначенного судом в отношении руководителя фермерского хозяйства, на более тяжкое и потребовал 10 тысяч долларов за оставление в силе приговора в апелляционном процессе суда.
В ходе оперативного мероприятия при получении запрошенной суммы был задержан посредник, действовавший по поручению заместителя прокурора. Противоправные действия заместителя прокурора были подтверждены на основе показания посредника и вещественных доказательств.
Руководитель Бюро принудительного исполнения одного из районов Наманганской области пообещал местному жителю оказать содействие через знакомых в Министерстве высшего и среднего специального образования в переводе его из Джалалабадского государственного университета Кыргызстана в Андижанский государственный медицинский институт. За это он потребовал 700 долларов, из которых фигурант ранее уже получил 300 долларов и 1,05 млн сумов. Глава бюро был задержан при получении остатка в 200 долларов и 1,05 млн сумов.
Старший инспектор таможенного поста «Коракул» в Бухарской области за снижение суммы таможенных пошлин, которые оплачивает иностранный предприниматель за грузовые вагоны из Туркменистана, а также за оформление декларации без уплаты ежедневных складских сборов требовал 800 долларов. В ходе оперативного мероприятия таможенник был задержан при получении 400 долларов из запрошенной суммы.
R. Lewine
Неужели СГБ, наконец, начала работать по другим силовым ведомствам?
Rashid Nasirov
Это разве новость? Я бы назвал обыкновенные будни..
Камо Саркисов
За взятки, надо сделать в Узбекистане минимально 10 лет тюрьмы до 5.000$. И 15 лет свыше 5.000$ кто берет деньги. Почему не дают такие сроки. Боятся ? за себя наверное !!!
Farida Charif
Когда начнут арестовывать и судить прокуроров за преступное бездействие незаконным принудительным выселениям и отъему жилья?