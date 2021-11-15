Сборная Узбекистана по футболу в товарищеском матче потерпела поражение от команды Грузии. Встреча, прошедшая в Гори на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе 15 ноября, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 41-й минуте забил нападающий Давит Волков (видео). Стоит отметить, что команды заканчивали игру в формате 10 на 10: на 84-й минуте арбитр удалил полузащитника Грузии Иракли Азарова и защитника Узбекистана Фарруха Сайфиева.

Напомним, сборная Грузии заняла четвёртое место в своей группе отбора к чемпионату мира — 2022 и не сыграет на турнире в Катаре. Узбекистан также не смог выйти на ЧМ, завершив своё участие в азиатском отборе ещё летом этого года.

В конце августа сборную Узбекистана возглавил словенский специалист Сречко Катанец. Под его руководством команда провела четыре товарищеских матча. Помимо поражения от Грузии, его подопечные проиграли Швеции (2:1) и Иордании (3:0). Единственная победа пока приходится на матч с Малайзией (5:1).

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Источник: УЕФА.

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