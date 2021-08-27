Новым главным тренером национальной сборной Узбекистана по футболу назначен Сречко Катанец, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.
Контракт со словенским специалистом рассчитан до 2025 года. В его тренерский штаб войдут пять иностранных специалистов. Помощниками главного тренера будут Алеш Чех и Владо Радманович, отвечать за физическую подготовку — Мартин Магистер, Нихад Пейкович — тренер вратарей и Ян Катанец — физиотерапевт.
АФУ
С подробной биографией нового наставника сборной Узбекистана можно ознакомиться тут.
Ранее в АФУ сообщали, что при выборе тренера был изучен ряд иностранных и местных кандидатов, и согласно анализу и рекомендациям тренерского совета и экспертов, была одобрена кандидатура Сречко Катанеца.
В середине июня Ассоциация футбола Узбекистана расторгла контракт с тренерским штабом национальной сборной во главе с Вадимом Абрамовым.
Ярик Руденко
Моё субъективное мнение.
Ну если не получается с футболом, если команды не выигрывают в мировых чемпионатах, зачем вкладывать валюту в легионеров и экспатов?!
Можно же развивать другие виды спорта, бокс, борьба, теннис, пинг-понг, лёгкая атлетика!
А, всё равно же не опубликуете, в последнее время все комменты в игноре)))