Новым главным тренером национальной сборной Узбекистана по футболу назначен Сречко Катанец, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Контракт со словенским специалистом рассчитан до 2025 года. В его тренерский штаб войдут пять иностранных специалистов. Помощниками главного тренера будут Алеш Чех и Владо Радманович, отвечать за физическую подготовку — Мартин Магистер, Нихад Пейкович — тренер вратарей и Ян Катанец — физиотерапевт.

АФУ

С подробной биографией нового наставника сборной Узбекистана можно ознакомиться тут.

Ранее в АФУ сообщали, что при выборе тренера был изучен ряд иностранных и местных кандидатов, и согласно анализу и рекомендациям тренерского совета и экспертов, была одобрена кандидатура Сречко Катанеца.

В середине июня Ассоциация футбола Узбекистана расторгла контракт с тренерским штабом национальной сборной во главе с Вадимом Абрамовым.