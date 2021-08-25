За первые семь месяцев этого года Узбекистан импортировал 432 электромобилей, что на 364 больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует из данных Государственного комитета по статистике.

Только в июле завезено 164 электромобиля. По данным Spot, в предыдущие три года в страну было завезено 183 электромобилей (из них 131 — в 2020 году, 39 — в 2019 году).

В основном они импортируются из Китая — 388. Следом идут Турция (24), США (6), Республика Корея (5) и Германия (4).

В денежном выражении импорт электромобилей с начала года составил 7,7 млн долларов.

По данным PlugShare, cейчас в Узбекистане 25 зарядных станций для электромобилей Spot уточняет, что в прошлом году их было 3, в 2019 году — 0. Первые такие станции появились в Фергане, а в Ташкенте уже создается целая сеть.

Импорт электромобилей не облагаетсяакцизами и таможенными пошлинами. В мае депутаты обсуждают поправки в Налоговый кодекс об освобождении приобретаемых и временно ввозимых электромобилей от автосборов.