В международном аэропорту «Самарканд» продолжаются работы, связанные с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса и нового аэронавигационного оборудования. Закрытие воздушной гавани продлевается до 15 декабря, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

Все авиарейсы по-прежнему будут перенаправляться в другие международные аэропорты республики — «Навои», «Бухара» и «Карши», откуда для пассажиров организуют наземный трансфер до Самарканда.

Напомним, работа воздушной гавани изначально приостанавливалась с 20 октября по 20 ноября в связи со строительством нового аэродромного комплекса в рамках подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в 2022 году.