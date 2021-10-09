С 20 октября по 20 ноября международный аэропорт «Самарканд» временно приостановит полёты в связи с подготовкой к открытию нового аэродромного комплекса, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

Авиарейсы будут перенаправлены в международные аэропорты Навои, Бухары и Карши, откуда для пассажиров будет организован наземный трансфер до Самарканда.

По данным компании, к настоящему моменту полностью завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3105 м и шириной 60 м. В течение месяца предстоит произвести работы по соединению рулежных дорожек с ВПП и перроном.

Строительство нового аэродромного комплекса в Самарканде ведётся в рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в 2022 году.

В сентябре Uzbekistan Airports и Air Marakanda подписали соглашение о государственно-частном партнёрстве в рамках проекта модернизации и управления аэропортом Самарканда.