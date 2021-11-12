Президент Шавкат Мирзиёев 12 ноября выступил на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле, который отныне будет называться Организацией тюркских государств, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«Даже в сложный период пандемии мы стараемся расширять наше партнёрство, помогать друг другу, регулярно развивать наши связи», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев призвал государств-членов организации полноценно использовать ранее не задействованные возможности и выдвинул ряд инициатив:

создать удобных и привлекательных условий для расширения торговых отношений в рамках организации;

товары, поступающие из стран третьего мира, замещать продукцией, которую можно производить в государствах-членах организации;

организовать исследовательский центр по торговому сотрудничеству тюркских государств;

разработать программу взаимодействия в сфере транспорта организации тюркских государств;

на базах специализированных организаций в государствах-членах организовать инжиниринговые и технологичные центры;

в следующем году провести в Узбекистана неделю промышленности тюркских государств.

В своём выступлении глава Узбекистана также высказался об Афганистане.

«Чрезвычайно важно не допустить попадания страны в гуманитарный кризис, изоляции на международной арене, превращения в логово террористов», — подчеркнул президент. «В общении с новым правительством Афганистана наш подход должен быть общим и солидарным», — подчеркнул он.

Шавкат Мирзиёев также предложил провести первый саммит обновлённой Организации тюркских государств в следующем году в Узбекистане.