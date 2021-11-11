В Кашкадарьинской области проходит судебное заседание по делу жителя города Карши Анвара Жавхарова, обвиняемого в дискредитации и клевете на нотариуса и прокурора. Как сообщает Daryo, по документам мужчина считается умершим с 1998 года.

На заседании отмечалось, что подсудимый выступал в программе Markaziy studiya телеканала Mening Yurtim, где пытался доказать, что жив. Он утверждал, что прокурор Карши А. Х. не предпринял никаких мер в отношении нотариуса Р. О., который на основе поддельного документа о смерти мужчины продал его оформил куплю-продажу его дома. Подсудимый также заявлял, что прокурор и нотариус приходятся друг другу сватом.

Это, в свою очередь, «унизило честь нотариуса и прокурора, которые не имеют друг с другом никаких родственных связей», пишет издание.

В отношении Анвара Жавхарова было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 139 (клевета из корыстных или иных низменных побуждений) Уголовного кодекса. Если говорить словами следователя из ОВД Карши, то «мужчина оклеветал в корыстных или других подлых целях», уточняет Daryo.

«Я только и только хотел доказать, что жив, добиться, чтобы приняли меры в отношении тех, кто попрал мои права», — сказал на суде Анвар Жавхаров.

Он добавил, что в его личной карте в отделе по делам обороны Карши было указано, что скончался 23 июня 1998 года. Основанием для этого стал документ под 751-м номером, поступивший в военкомат 30 июня 2008 года. По словам Жавхарова, из-за документа о его смерти и оформления супругой поддельной доверенности он лишился всего.

«Доверенность, выданная моей супруге Шаходат Шариповой, фальшивая, подпись на ней не принадлежит мне. Целью фальсификации моей подписи была продажа дома. И она добилась этого», — сказал подсудимый в интервью изданию.

Уточняется, что председательствующий на заседании судья Чиракчинского района Уктам Расулом запретил аудио- и видеосъёмку процесса, при этом фотографировать было разрешено. Суд объявил перерыв на неопределённый срок.