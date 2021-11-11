В Кашкадарьинской области проходит судебное заседание по делу жителя города Карши Анвара Жавхарова, обвиняемого в дискредитации и клевете на нотариуса и прокурора. Как сообщает Daryo, по документам мужчина считается умершим с 1998 года.
На заседании отмечалось, что подсудимый выступал в программе Markaziy studiya телеканала Mening Yurtim, где пытался доказать, что жив. Он утверждал, что прокурор Карши А. Х. не предпринял никаких мер в отношении нотариуса Р. О., который на основе поддельного документа о смерти мужчины продал его оформил куплю-продажу его дома. Подсудимый также заявлял, что прокурор и нотариус приходятся друг другу сватом.
Это, в свою очередь, «унизило честь нотариуса и прокурора, которые не имеют друг с другом никаких родственных связей», пишет издание.
В отношении Анвара Жавхарова было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 139 (клевета из корыстных или иных низменных побуждений) Уголовного кодекса. Если говорить словами следователя из ОВД Карши, то «мужчина оклеветал в корыстных или других подлых целях», уточняет Daryo.
«Я только и только хотел доказать, что жив, добиться, чтобы приняли меры в отношении тех, кто попрал мои права», — сказал на суде Анвар Жавхаров.
Он добавил, что в его личной карте в отделе по делам обороны Карши было указано, что скончался 23 июня 1998 года. Основанием для этого стал документ под 751-м номером, поступивший в военкомат 30 июня 2008 года. По словам Жавхарова, из-за документа о его смерти и оформления супругой поддельной доверенности он лишился всего.
«Доверенность, выданная моей супруге Шаходат Шариповой, фальшивая, подпись на ней не принадлежит мне. Целью фальсификации моей подписи была продажа дома. И она добилась этого», — сказал подсудимый в интервью изданию.
Уточняется, что председательствующий на заседании судья Чиракчинского района Уктам Расулом запретил аудио- и видеосъёмку процесса, при этом фотографировать было разрешено. Суд объявил перерыв на неопределённый срок.
Ильдар Гараев
Такие резонансные дела должны быть на республиканском контроле.
Zoxid Gafforov
До чего дожили доказывать что ты не верблюд уже не надо а надо доказывать что ты не покойник. Это ведь даже не анекдот.
Мухтар Газиев
Кто богатый — у него куча прав и возможностей, а кто бедный — у него никаких прав и его можно обвинять в чём угодно.
Новый Узбекистан, третий ренесанс.
Коррупция, менталитет, система.
Sergey K.
ну да, конечно, а чем он занимался все эти 23 года? значит его все устраивало все это время, и жил где то он прекрасно, а сейчас видать что то пошло не так.