Парламент Португалии принял поправки в трудовое законодательство об удалённой работе, сообщил Euronews.

Правящая Социалистическая партия Португалии заявила, что новые правила являются ответом на взрывной рост числа работающих на дому в результате пандемии COVID-19.

Согласно поправкам, работодатель не имеет права беспокоить своих сотрудников в нерабочее время, за это он может получить штраф.

Работодателям также запрещено контролировать своих сотрудников, пока они работают дома.

Однако предложение о законном праве сотрудников отключать рабочие сообщения и устройства в нерабочее время депутаты отклонили.

Работники, у которых есть маленькие дети, имеют право работать удалённо, пока ребёнку не исполнится 8 лет.

Компании также должны взять на себя расходы своих сотрудников за электричество и интернет и внести их в категорию «бизнес-расходов».

«Пандемия ускорила необходимость регулирования новых правил работы. Удалённая работа может стать „переломным моментом“ для государства, если мы извлечём для себя выгоду и уменьшим её недостатки», — сказала министр труда Португалии Ана Мендес Годиньо.

В правительстве считают, что новые правила помогут привлечь в страну иностранных специалистов.