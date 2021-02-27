Компания «Тошшахартрансхизмат» опубликовала «инструкцию движения транспортных средств» по пяти реконструированным перекресткам на улице Фаргона йули в столице. «Инструкция» также распространена Министерством транспорта Узбекистана, хокимиятом и ГУВД Ташкента.

Масштабная реконструкция одной из важнейших и наиболее загруженных улиц столицы (она соединяет центр города с массивом Куйлюк, раньше вдоль улицы пролегала трамвайная линия) велась в прошлом году. Проект был реализован с участием турецкой компании Kalyon Ulastirma.

В сообщении говорится, что целью реконструкции было «увеличение пропускной способности» перекрестков. «После завершения этих строительных работ наблюдается множество случаев неправильного использования улицы, в результате которых происходят дорожно-транспортные происшествия», — отмечает компания, предлагая «правильный порядок движения на этих перекрестках».

Водители жалуются на отсутсвие понятной навигации. На одном из перекрёстков сотрудник ДПС объяснял водителю порядок проезда.

«Газета.uz» приводит «инструкции» в том виде, в котором они опубликованы (с небольшими правками).

1. Перекрёсток Янги Қуйлик — Фаргона йули

Потоки транспортных средств, следующие из направления 1, являются основными потоками.

Транспортным средствам, следующим из направления 1, для проезда в направлении 3, необходимо перестроиться на правую полосу в кармашек, таким образом они не будут мешать основному потоку транспортных средств, которые следуют в направлении 5.

Транспортным средствам, следующим из направления 2, для проезда в направление 3 либо осуществлении разворота в направлении 2 необходимо воспользоваться выделенным проездом 4. Таким образом они не будут мешать основному потоку транспортных средств, которые следуют в направлении 1 и 2.

2. Перекрёсток А. Фитрата — Фаргона йули — М. Ашрафи





Оси 1−3 являются главными осями, на которых открыты кармашки, чтобы предотвратить сложность и путаницу в движении.

Транспортные средства, следующие из направления 3, для продолжения движения в направлении 2, 3, 4 должны воспользоваться кармашком 5. Благодаря ожиданию транспортных средств в кармашке с отдельным светофором предотвращается путаница на главной оси.

Транспортные средства, следующие из направления 6, желающие присоединиться к главному потоку, осуществляют разворот заранее, а транспортные средства, которые доезжают до перекрёстка, могут проезжать только в направлении 4.

Транспортным средствам, следующим из направления 2, нет доступа к главной оси, они должны перестроиться на местные проезды и на следующих перекрестках контролируемым образом могут присоединиться к главной оси.

3. Перекрёсток Оханграбо — Фаргона йули — Мунис





Направления 1−2 — это главные оси, к ним невозможно присоединиться непосредственно с промежуточных дорог (улиц и переулков), это предусмотрено через местные проезды. Транспортные средства, которые хотят присоединиться к главной оси с местного проезда, должны проехать в кармашек 5, находящемся на местном проезде, и, дождавшись сигнала светофора, присоединиться к главной дороге. Благодаря кармашку 5, на двух полосах местного проезда не будет возникать заторов.

Транспортные средства, следующие из направления 2 по главной оси, для возвращения к направлению 4, 3 или 2 должны заехать в кармашек, который регулируется отдельно от главной оси, после чего они смогут следовать по желаемому маршруту.

Транспортные средства, следующие из направления 4, не могут напрямую присоединиться к главной оси, поэтому они свободно могут повернуть направо на местный проезд. При выезде на местный проезд транспортные средства не пересекаются с потоком, следующим из главной оси.

4. Перекрёсток Фаргона йули — Джаркурганская





На этом пересечении транспортный поток, следующий из направления 1 по главной оси, не прерывается и сохраняет непрерывность движения. Перекресток регулируется с помощью светофора на местном проезде. Транспортные средства, следующие из направления 1 по главной оси, для смены направления движения должны заехать в кармашек 5, дождаться сигнала светофора, а затем через боковую дорогу разъехаться в нужном направлении.

Транспортные средства, которые хотят выехать на главную дорогу с перекрестка, могут свободно присоединиться к основному потоку через направление 6. Чтобы легче осуществить это присоединение, дорога в этой части была расширена и открыт присоединительный кармашек, через который может осуществляться контролируемое присоединение к потоку.

Водители, желающие выехать из основного потока в направлении 3 или присоединиться к основному потоку с направления 4, присоединяются к дороге с помощью расширенных кармашков, которые не пересекают главную дорогу.

5. Перекрёсток Талимарджан — Фаргона йули — Сайхун





Данный перекресток является трёхсторонним.

Транспортные средства для осуществления разворота или продолжения движения по той же оси используют отдельные кармашки, что позволяет избежать потенциальных заторов на перекрёстке.

Транспортных средств, следующие из направления 1 могут осуществить беспрепятственный разворот не заезжая на перекрёсток, в связи с этим были открыты боковые кармашки для предотвращения столкновений с главной осью.

Транспортные средства, следующие из оси 1, для поворота направо могут присоединится к направлению 4 или 5 и дальше следовать в желаемом направлении независимо друг от друга.

Транспортные средства, следующие из оси 3, для проезда в направлении 6 и 8 должны проехать в кармашек 2 и, подождав сигнал светофора, могут продолжать свое движение.

Так как транспортные средства, следующие из направления 7, могут беспрепятственно осуществлять разворот в направление 6, заторов на перекрестке не возникает.

Отметим, что ранее была осуществлена реконструкция улицы Ахмада Дониша.

С участием этой же компании Kalyon Ulastirma намечена реорганизация движения более чем на 10 участках улиц столицы.