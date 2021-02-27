Компания «Тошшахартрансхизмат» опубликовала «инструкцию движения транспортных средств» по пяти реконструированным перекресткам на улице Фаргона йули в столице. «Инструкция» также распространена Министерством транспорта Узбекистана, хокимиятом и ГУВД Ташкента.
Масштабная реконструкция одной из важнейших и наиболее загруженных улиц столицы (она соединяет центр города с массивом Куйлюк, раньше вдоль улицы пролегала трамвайная линия) велась в прошлом году. Проект был реализован с участием турецкой компании Kalyon Ulastirma.
В сообщении говорится, что целью реконструкции было «увеличение пропускной способности» перекрестков. «После завершения этих строительных работ наблюдается множество случаев неправильного использования улицы, в результате которых происходят дорожно-транспортные происшествия», — отмечает компания, предлагая «правильный порядок движения на этих перекрестках».
Водители жалуются на отсутсвие понятной навигации. На одном из перекрёстков сотрудник ДПС объяснял водителю порядок проезда.
«Газета.uz» приводит «инструкции» в том виде, в котором они опубликованы (с небольшими правками).
1. Перекрёсток Янги Қуйлик — Фаргона йули
- Потоки транспортных средств, следующие из направления 1, являются основными потоками.
- Транспортным средствам, следующим из направления 1, для проезда в направлении 3, необходимо перестроиться на правую полосу в кармашек, таким образом они не будут мешать основному потоку транспортных средств, которые следуют в направлении 5.
- Транспортным средствам, следующим из направления 2, для проезда в направление 3 либо осуществлении разворота в направлении 2 необходимо воспользоваться выделенным проездом 4. Таким образом они не будут мешать основному потоку транспортных средств, которые следуют в направлении 1 и 2.
2. Перекрёсток А. Фитрата — Фаргона йули — М. Ашрафи
- Оси 1−3 являются главными осями, на которых открыты кармашки, чтобы предотвратить сложность и путаницу в движении.
- Транспортные средства, следующие из направления 3, для продолжения движения в направлении 2, 3, 4 должны воспользоваться кармашком 5. Благодаря ожиданию транспортных средств в кармашке с отдельным светофором предотвращается путаница на главной оси.
- Транспортные средства, следующие из направления 6, желающие присоединиться к главному потоку, осуществляют разворот заранее, а транспортные средства, которые доезжают до перекрёстка, могут проезжать только в направлении 4.
- Транспортным средствам, следующим из направления 2, нет доступа к главной оси, они должны перестроиться на местные проезды и на следующих перекрестках контролируемым образом могут присоединиться к главной оси.
3. Перекрёсток Оханграбо — Фаргона йули — Мунис
- Направления 1−2 — это главные оси, к ним невозможно присоединиться непосредственно с промежуточных дорог (улиц и переулков), это предусмотрено через местные проезды. Транспортные средства, которые хотят присоединиться к главной оси с местного проезда, должны проехать в кармашек 5, находящемся на местном проезде, и, дождавшись сигнала светофора, присоединиться к главной дороге. Благодаря кармашку 5, на двух полосах местного проезда не будет возникать заторов.
- Транспортные средства, следующие из направления 2 по главной оси, для возвращения к направлению 4, 3 или 2 должны заехать в кармашек, который регулируется отдельно от главной оси, после чего они смогут следовать по желаемому маршруту.
- Транспортные средства, следующие из направления 4, не могут напрямую присоединиться к главной оси, поэтому они свободно могут повернуть направо на местный проезд. При выезде на местный проезд транспортные средства не пересекаются с потоком, следующим из главной оси.
4. Перекрёсток Фаргона йули — Джаркурганская
- На этом пересечении транспортный поток, следующий из направления 1 по главной оси, не прерывается и сохраняет непрерывность движения. Перекресток регулируется с помощью светофора на местном проезде. Транспортные средства, следующие из направления 1 по главной оси, для смены направления движения должны заехать в кармашек 5, дождаться сигнала светофора, а затем через боковую дорогу разъехаться в нужном направлении.
- Транспортные средства, которые хотят выехать на главную дорогу с перекрестка, могут свободно присоединиться к основному потоку через направление 6. Чтобы легче осуществить это присоединение, дорога в этой части была расширена и открыт присоединительный кармашек, через который может осуществляться контролируемое присоединение к потоку.
- Водители, желающие выехать из основного потока в направлении 3 или присоединиться к основному потоку с направления 4, присоединяются к дороге с помощью расширенных кармашков, которые не пересекают главную дорогу.
5. Перекрёсток Талимарджан — Фаргона йули — Сайхун
- Данный перекресток является трёхсторонним.
- Транспортные средства для осуществления разворота или продолжения движения по той же оси используют отдельные кармашки, что позволяет избежать потенциальных заторов на перекрёстке.
- Транспортных средств, следующие из направления 1 могут осуществить беспрепятственный разворот не заезжая на перекрёсток, в связи с этим были открыты боковые кармашки для предотвращения столкновений с главной осью.
- Транспортные средства, следующие из оси 1, для поворота направо могут присоединится к направлению 4 или 5 и дальше следовать в желаемом направлении независимо друг от друга.
- Транспортные средства, следующие из оси 3, для проезда в направлении 6 и 8 должны проехать в кармашек 2 и, подождав сигнал светофора, могут продолжать свое движение.
- Так как транспортные средства, следующие из направления 7, могут беспрепятственно осуществлять разворот в направление 6, заторов на перекрестке не возникает.
Отметим, что ранее была осуществлена реконструкция улицы Ахмада Дониша.
С участием этой же компании Kalyon Ulastirma намечена реорганизация движения более чем на 10 участках улиц столицы.
Biuro Waleński
Даже после всех этих цветных пояснений, крайне неудачное решение. Через эту дорогу в Ташкент приезжают автомобили из других регионов и областей, откуда им знать эти ваши цветные направления?? Камеры ещё натыкают и каждый второй будет на них попадать. Поворот налево осуществляется с крайней правой полосы, это где такое видано?