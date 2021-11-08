Загрязнение атмосферного воздуха по пыли в Ташкенте продолжает снижаться, сообщил Узгидромет по результатам мониторинга.

По данным метеослужбы, 8 ноября на 11:00 уровень пыли не превышал предельно допустимых значений.





Напомним, во время пыльно-песчаной мглы, опустившейся на столицу Узбекистана в четверг, превышение допустимой концентрации пыли в воздухе достигало 30 раз, потом оно опустилось до 10 раз.

К полудню субботы загрязнение атмосферного воздуха по пыли в Ташкенте превышало предельно допустимые концентрации в 5,5 раза.

В выходные синоптики отметили, что инверсионный слой в нижних слоях атмосферы, который образовался в результате вторжения холодной воздушной массы в четверг, задерживал процесс рассеивания пыли. К понедельнику погодные условия улучшились, стало несколько теплее, что обусловило снижение содержания пыли в воздухе.