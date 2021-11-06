В Ташкенте с вечера четверга продолжает наблюдаться пыльно-песчаная мгла. К субботе она немного рассеялась, но неблагоприятные метеоусловия не дают ей рассеяться полностью.

По данным на 11:00 субботы загрязнение атмосферного воздуха по пыли в Ташкенте превышало предельно допустимые концентрации (ПДК) в 6,7 раза. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, который осуществляет Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет).

Источник: Узгидромет.

Согласно информации, предоставленной «Газете.uz» пресс-службой Узгидромета, загрязнение воздуха остается повышенным в связи с интенсивным движением транспорта и штилем (отсутствием ветра). Такие же погодные условия наблюдались в пятницу, но превышение ПДК по пыли в воздухе во второй половине дня было 8-кратным.

«Инверсионный слой в нижних слоях атмосферы, который образовался в результате вторжения холодной воздушной массы (4 ноября — ред.), задерживает процесс рассеивания пыли», — говорится в сообщении.

В ближайшие сутки существенных изменений метеорологических условий в столице не ожидается — сохранится сухая и безветренная погода.

«В ночные часы низкая температура воздуха у поверхности земли сохранила инверсионный задерживающий слой в атмосфере и препятствовала рассеиванию пыли. В дневные часы прогрев воздуха незначительно ослабит содержание пыли, но полного рассеивания пыльной мглы не ожидается», — добавили в центре.

Ранее Узгидромет сообщал, что в период между 21:00 и 23:00 в четверг в Ташкенте превышение ПДК по пыли было 30-кратным, затем оно начало снижаться.

Пыльно-песчаная мгла наблюдается в Узбекистане впервые за 150 лет, или за всё время метеорологических наблюдений.

Ранее мы публиковали рекомендации Министерства здравоохранения в связи с повышенной концентрацией пыли в воздухе. Специалисты советуют полоскать горло и нос слегка подсоленной водой, развесить в комнатах влажные полотенца, стараться не выходить на улицу и носить маску.