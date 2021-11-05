Аномальное природное явление — пыльно-песчаная мгла наблюдается в Узбекистане впервые за 150 лет, или за всё время метеорологических наблюдений. Об этом на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций в пятницу сообщила пресс-секретарь Узгидромета Муниса Асилходжаева.
Автоматические стационарные посты наблюдения, анализирующие содержание загрязняющих веществ в воздухе, установленные в Ташкенте, после
Источник: Узгидромет.
После 23:00 концентрация пыли в воздухе начала снижаться и сейчас она сохраняется на уровне, в 10 раз превышающем допустимый.
В результате пылевых бури и мглы атмосферная видимость в Сырдарьинской и Ташкентской областях снизилась до 500−1000 м, в Ташкенте — до 200 м. Аналогичные явления зафиксированы в Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областях, где видимость не поднимается выше 1000 м.
Синоптики прогнозируют сохранение пыли в воздухе, поскольку осадков в ближайшие дни не ожидается (за исключением южных регионов).
Пыльно-песчаная мгла наблюдается почти во всех регионах Узбекистана, кроме северных, в том числе в Ферганской долине.
Как появилась пыльная мгла
Во второй половине дня 4 ноября на территорию Узбекистана через южные районы Казахстана произошло вторжение передней части фронта холодного полярного антициклона с районов Урало-Поволжья. Сильные ветры северного направления также наблюдались в центральных районах Южного Казахстана (Чимкентская область).
Сильные ветры из Казахстана отмечались в Джизакской, Навоийской, Бухарской и Самаркандской областях. В первых трех регионах максимальная скорость ветра достигла да 20−25 м/с, отметили синоптики.
К вечеру сильные ветры с юга Казахстана сменили направление на запад и юго-запад через Сырдарьинскую область. В результате продолжительных сильных ветров, частицы пыли и песка на поверхности почвы в районах с пустынным ландшафтом поднялись в воздух и образовали облако пыли.
В ночь с 4 на 5 ноября некоторые частицы пыли и песка из Чимкентской области Казахстана, Сырдарьинской и Джизакской областей вошли в Ферганскую долину в верхних слоях атмосферы в виде «Кокандских» ветров через узкое ущелье Ходжанд в Согдийской области соседнего Таджикистана. В настоящее время в некоторых участках долины наблюдается образование пыльной мглы с пределом видимости менее 1000 м.
Misha Balcev
по Наманганской области, тоже самое
Тамара Аристархова
Ой, да ладно про “в пять раз“.. Просто не хотели выдать информацию сразу о чересчур высокой концентрации, пока тайное не станет явным. Просто сообщать, что это не только ц нас, но и где-то за пределами страны, как в Казахстане, в Туркменистане. Что было страшно афишировать и озвучит точные предельные цифры. Я сама днём вдруг непрерывно закашлялась, и в горле какое-то першение от пыли, хотя находилась дома, а маме чуть скорую не вызвали, корвалол помог малость.
zorro zorro
Это свидетельствует о развитии процесса опустынивания из-за вырубки населением деревьев на дрова в осенне-зимний период. Если не принят соответствующие меры по обеспечению населения газом, электричеством и углем грозит экологическая катастрофа.