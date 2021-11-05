Аномальное природное явление — пыльно-песчаная мгла наблюдается в Узбекистане впервые за 150 лет, или за всё время метеорологических наблюдений. Об этом на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций в пятницу сообщила пресс-секретарь Узгидромета Муниса Асилходжаева.

Автоматические стационарные посты наблюдения, анализирующие содержание загрязняющих веществ в воздухе, установленные в Ташкенте, после 18:00—19:00 4 ноября зафиксировали превышение предельной допустимой концентрации пыли в воздухе сначала в 5 раз, затем, в период между 21:00 и 23:00, — в 30 раз.

Источник: Узгидромет.

После 23:00 концентрация пыли в воздухе начала снижаться и сейчас она сохраняется на уровне, в 10 раз превышающем допустимый.

В результате пылевых бури и мглы атмосферная видимость в Сырдарьинской и Ташкентской областях снизилась до 500−1000 м, в Ташкенте — до 200 м. Аналогичные явления зафиксированы в Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областях, где видимость не поднимается выше 1000 м.

Синоптики прогнозируют сохранение пыли в воздухе, поскольку осадков в ближайшие дни не ожидается (за исключением южных регионов).

Пыльно-песчаная мгла наблюдается почти во всех регионах Узбекистана, кроме северных, в том числе в Ферганской долине.

Как появилась пыльная мгла

Во второй половине дня 4 ноября на территорию Узбекистана через южные районы Казахстана произошло вторжение передней части фронта холодного полярного антициклона с районов Урало-Поволжья. Сильные ветры северного направления также наблюдались в центральных районах Южного Казахстана (Чимкентская область).

Сильные ветры из Казахстана отмечались в Джизакской, Навоийской, Бухарской и Самаркандской областях. В первых трех регионах максимальная скорость ветра достигла да 20−25 м/с, отметили синоптики.

К вечеру сильные ветры с юга Казахстана сменили направление на запад и юго-запад через Сырдарьинскую область. В результате продолжительных сильных ветров, частицы пыли и песка на поверхности почвы в районах с пустынным ландшафтом поднялись в воздух и образовали облако пыли.

В ночь с 4 на 5 ноября некоторые частицы пыли и песка из Чимкентской области Казахстана, Сырдарьинской и Джизакской областей вошли в Ферганскую долину в верхних слоях атмосферы в виде «Кокандских» ветров через узкое ущелье Ходжанд в Согдийской области соседнего Таджикистана. В настоящее время в некоторых участках долины наблюдается образование пыльной мглы с пределом видимости менее 1000 м.