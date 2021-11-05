В пресс-службе Центра гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) ответили на вопросы «Газеты.uz» по поводу необычной пыльно-песчаной мглы, которая наблюдается в некоторых регионах страны с четверга.

— Как сформировалось такое погодное явление, как пыльно-песчаная мгла? Оно вызвано природными факторами или строительным бумом в стране?

— 4 ноября на территорию Узбекистана осуществилось вторжение холодного воздуха с районов Урала. В зоне холодного фронта наблюдалось усиление ветра до 12−15 м/с, местами в Бухарской, Навоийской, Джизакской областях — до 20−25 м/с.

Под влиянием порывов ветра сильно иссушенный верхний слой почвы поднимался вверх, создавая эффект пыльно-песчаной мглы с ухудшением видимости до 100−200 м в ряде районов республики.

Конечно, масштабные строительные работы, которые ведутся во многих регионах республики, внесли свой вклад в возникновение этого явления, поскольку при строительных работах генерируются очень большие объемы сыпучих продуктов.

— Где и когда началось формирование пыльной мглы и какие регионы она охватила?

— Формирование пыльной мглы началось вчера утром по территории Южного Казахстана, постепенно распространяясь на центральные и южные регионы Узбекистана.

Наиболее ярко явление пыльно-песчаной мглы проявилось в Туркестанской области Казахстана, в Ташкентской, Сырдарьинской областях Узбекистана.

— Наблюдалось ли такое явление в Узбекистане в предыдущие годы?

— В Узбекистане, как и на всей территории Центральной Азии и соседних государств, пыльные бури — явление довольно частое.

Однако обычно поднятые в воздух массы песка и пыли рассеиваются и оседают на землю вскоре после того, как ветер ослабевает.

В данном случае инверсионный слой в нижних слоях атмосферы, который образовался в холодной воздушной массе 4−5 ноября, задерживает процесс рассеивания пыли, в результате чего возникло необычное для нашего региона явление — пыльная мгла.

Мгла рассеивается довольно медленно и продержится, скорее всего, и сегодня, и завтра.

Ранее мы публиковали рекомендации Министерства здравоохранения в связи с повышенной концентрацией пыли в воздухе. Специалисты советуют полоскать горло и нос слегка подсоленной водой, развесить в комнатах влажные полотенца, стараться не выходить на улицу и носить маску. С вечера в скорую помощь в Ташкенте с жалобами на затруднение дыхания поступило 678 вызовов.