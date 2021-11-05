Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана опубликовала рекомендации населению в связи с пыльной мглой, наблюдаемой в некоторых регионах страны с четверга. Рекомендации дала директор Республиканского научно-специализированного аллергологического центра доктор медицинских наук, профессор Ильмира Разикова.

«В такой ситуации по возможности стоит избегать нахождения на открытом воздухе. Особенно людям, имеющим такие заболевания, как бронхиальная астма, аллергический ринит, аллергический коньюктивит, кашель, сопровождаемый першением в горле, бронхит, гиперреактивность бронхов и другие хронические заболевания дыхательных путей», — отметила она.

В составе такого воздуха, помимо пыли, в большой концентрации могут содержаться растительная пыль и грибковые споры. Поэтому людям, имеющим указанные заболевания, может понадобиться увеличение дозировки принимаемых лекарств — по рекомендации врача.

«Необходимо полоскать горло и нос слегка подсоленной водой, комнаты держать закрытыми, развесить в комнатах влажные полотенца, разместить большие ёмкости с водой», — посоветовала Ильмира Разикова.

При нахождении на открытом воздухе нужно обязательно носить лицевую маску и менять её каждые два часа. Особая осторожность в таких условиях также необходима детям, беременным женщинам и пожилым.

При появлении из-за пыли таких симптомов, как затруднённое дыхание, заложенность носа, чихание, насморк, зуд и покраснение глаз, сильное першение в горле, кашель с воспалением горла, нужно как можно скорее обратиться к врачу-аллергологу, отметила директор центра.

Главный врач Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) Дониёр Бурибаев сообщил, что 4 ноября количество вызовов «скорой» было на 649 больше, чем днём ранее (4082 против 3433), и 678 вызова были связаны с затруднением дыхания. Бригады скорой помощи оказали этим пациентам первую помощь, часть из них была госпитализирована.

В Минздраве отметили, что РНЦЭМП и 13 его территориальных филиалов, а также районные и городские отделы обеспечены всеми необходимые лекарствами. Кроме того, министерство взяло ситуацию на особый контроль.

Номер телефона скорой помощи — 103, номер колл-центра Минздрава — 1003.