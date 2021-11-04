В Ташкенте 3 ноября состоялось заседание подкомитета «Узбекистан-ЕС» по вопросам сотрудничества под сопредседательством заместителя министра инвестиций и внешней торговли Шухрата Вафаева и руководителя департамента Европейской комиссии Сары Ринальди, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Ключевыми вопросами повестки заседания стали перспективы финансово-технического сотрудничества с Европейской Комиссией в рамках нового программного цикла на 2021−2027 годы.

Стороны затронули вопросы реализации проектов и мероприятий в сферах поддержки сельского хозяйства и «зелёного роста», повышения эффективности управления и цифровизации в том числе судебной и транспортно-логистической систем, совершенствования инвестиционного климата, а также социально-экономического развития региона Приаралья.

Еврокомиссия планирует выделить Узбекистану целевые гранты в размере 83 млн евро на 2021−2024 годы и расширить совместно с государствами-членами ЕС в рамках инициативы Team Europe финансово-техническое сотрудничество для развития зоны Приаралья.