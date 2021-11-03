В Узбекистане впервые государство закупило электричество у населения, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Житель Яккасарайского района Ташкента Расулов Рахимжон установил у себя дома небольшую солнечную фотоэлектрическую установку мощностью 6 кВт и начал продавать региональной электроэнергетической компании излишки электроэнергии.

Данная станция вырабатывает от 7000 до 10 тысяч кВт⋅ч электроэнергии в год.

3 ноября собственник дома и «Ташкентские городские электрические сети» подписали договор «О закупке электроэнергии, вырабатываемой на малых объектах возобновляемых источников энергии».

Это соглашение распространяется на покупку электроэнергии из возобновляемых источников энергии (за исключением микро- и малых гидроэлектростанций) общей установленной мощностью до 1 МВт (переменного тока).





Таким образом, на основе данного договора вырабатываемая в этом домохозяйстве электроэнергия сейчас закупается с гарантией предустановленной компанией «Ташкентские РЭС».

Данная практика осуществляется в соответствии с «Положением о присоединении предприятий, производящих электроэнергию, в том числе из возобновляемых источников, к единой электроэнергетической системе», утвержденным 22 июля 2019 года постановлением Кабинетом министров (ПКМ-610).

При этом электроэнергия закупается предприятиями региональных электрических сетей по тарифу, установленному постановлением президента (ПП-4779) от 10 июля 2020 года.

«Важно отметить, что продажа аналогичной электроэнергии в сеть общего пользования осуществляется через современные электронные счетчики, установленные в системе АСКУЭ», — отметили в Минэнерго.

В Министерстве напомнили, что граждане, желающие установить частные солнечные фотоэлектрические установки (до 1 МВт), могут использовать станции, подключенные к единой энергосистеме, и продавать излишки выработанной электроэнергии региональным энергокомпаниям на договорной основе в соответствии с вышеуказанными решениями.

Владелец установки также обратился в администрацию района с заявлением о выделении компенсации, предусмотренной постановлением Кабинета министров (ПКМ-217) от 14 апреля 2021 года, для возмещения части понесенных затрат.