Пресс-служба компании Uzbekistan Airports прокомментировала сообщения о скоплении пассажиров в аэропорту Ташкента, появившиеся в среду в социальных сетях.

«Порядка 200 человек прибыли в аэропорт с намерением улететь рейсом авиакомпании Uzbekistan Airways по маршруту „Ташкент — Стамбул“. Однако данного рейса не оказалось в расписании. Пассажиры сообщили, что все они купили авиабилеты через туристическую компанию Asia Luxe Travel», — говорится в сообщении.

Представители Uzbekistan Airways сообщили, что туркомпания организовала продажу авиабилетов, не согласовав слот (время, выделенное авиарейсу в аэропорту) с авиакомпанией. По предварительным данным, на рейс было продано около 200 авиабилетов, отметили в Uzbekistan Airports.

Туристическая компания раздала пассажирам воду и организовали транспорт для отправки их в гостиницу. Однако люди отказывались покидать здание аэровокзала. По инициативе Министерства транспорта Узбекистана было выделено резервное воздушное судно и началась регистрация пассажиров на рейс, отмечается в сообщении.