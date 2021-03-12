С 1 апреля по 1 октября 2021 года вводится нулевая ставка таможенной пошлины при ввозе в Узбекистан цементной продукции (код ТН ВЭД 2523). Цель этого решения — снижение цен на возводимое жильё. Сейчас ставка пошлины составляет 30% от таможенной стоимости.

Отмена пошлины предусмотрена указом президента от 11 марта «О дополнительных мерах по обеспечению населения жильем посредством выделения ипотечных кредитов на основе рыночных принципов».

В соответствии с документом, для организаций, занимающихся строительством жилья, внедряется отдельная биржевая торговая секция по цементу и металлопрокату.

11 марта Центральный банк в своём обзоре отмечал, что в предстоящие месяцы ожидается существенный рост в сфере строительства по сравнению с прошлым годом, что может привести к росту цен на цемент и другие строительные материалы. «Важное значение будет иметь своевременное принятие мер для соответствующего увеличения объемов товаров и услуг на внутреннем рынке и повышения конкуренции на отдельных товарных рынках», — отмечается в обзоре.

В апреле прошлого года, во время карантинных ограничений в стране, правительство временно ограничило импорт цемента, несмотря на рекомендацию этого не делать и предупреждения, что цены вырастут. В итоге цементная продукция подорожала в среднем на 25%. Запрет был снят ровно через месяц.

В июле правительство упростило процедуру ввоза цемента, разрешив вводить её в свободное обращение уже в течение 1−2 дней вместо прежних 28 дней. Это привело к некоторой стабилизации цен.

В начале марта сообщалось, что на совещании по развитию жилищного строительства и ипотечного рынка первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов попросил президента разрешить компаниям напрямую закупать у производителей цемент и металл. Он обосновал это тем, что объём строительных работ в этом году увеличится в два раза, а спрос на стройматериалы ведёт к росту цен. Шавкат Мирзиёев заявил, что необходимо тщательно изучить это предложение и создать прозрачную систему.

Код ТН ВЭД 2523 — портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров.