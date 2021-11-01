Оксфордский словарь английского языка выбрал слово vax (разговорное выражение, означающее «вакцина», «вакцинация» или «вакцинировать») словом 2021 года. Об этом сообщается на сайте Oxford Languages.

Составители словаря отмечают, что слово vax, относительно редкое в 2020 году, использовалось в 72 раза чаще в этом году, а также породило множество производных. «Нет слова, лучше отражающего атмосферу этого года, чем vax», — подчеркнули они.

Слово vax появилось впервые как существительное в 1980-х в значении «вакцина» или «вакцинация». В начале 2000-х оно стало использоваться и как глагол, означающий «вакцинировать». Само слово vaccine («вакцина») было впервые зафиксировано в 1799 году, а производные от него vaccinate («вакцинировать») и vaccination («вакцинация») — в 1800 году. Эти слова происходят от латинского vacca, что означает «корова».

За прошедший год также появился ряд неологизмов, образовавшихся от слова vax:

vaxxie («вакси») — селфи, сделанное до, во время или после вакцинации;

(«вакси») — селфи, сделанное до, во время или после вакцинации; vaxinista («вакциниста», в ироническом смысле) — человек, который привился от коронавируса и выставляет напоказ этот статус и связанные с ним социальные и туристические возможности;

(«вакциниста», в ироническом смысле) — человек, который привился от коронавируса и выставляет напоказ этот статус и связанные с ним социальные и туристические возможности; vax (i)cations — пост-ковидные праздники;

— пост-ковидные праздники; vax-a-thon («ваксатон») — мероприятие по массовой вакцинации людей, в частности, от COVID-19;

(«ваксатон») — мероприятие по массовой вакцинации людей, в частности, от COVID-19; anti-faxxer («анти-факсер») — уничижительный термин для обозначения людей, отрицающих ковид;

(«анти-факсер») — уничижительный термин для обозначения людей, отрицающих ковид; vaxdar («ваксдар», по аналогии со словом радар) — желание интуитивно догадываться о прививочном статусе человека.

«Хотя многие из этих слов не получат постоянного и широкого распространения, чтобы включать их в словари, они дают „лексический снимок“ проблем года», — говорится в докладе лингвистов.

В прошлом году Оксфордский словарь не смог выбрать слово года, так как учёные решили, что 2020-й — «это не тот год, который можно было бы аккуратно уместить в одном „слове года“».