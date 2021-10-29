Прокуратура Навоийской области 28 октября возбудила уголовное дело по части 1 статьи 196 (загрязнение окружающей природной среды) Уголовного кодекса Узбекистана по факту слива в реку Зарафшан опасных отходов из колодцев предприятия «Навоиазот». Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры. Сейчас ведётся предварительное следствие.

О сливе опасных отходов, который привёл к массовому отравлению рыбы, Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды сообщил в начале октября. Предприятие в ответ заявило, что сбрасываемые в воду стоки отвечают экологическим требованиям.

Прокуратура Навоийской области провела масштабное изучение с привлечением специалистов сферы. «Были проведены специальные лабораторные анализы и экспертиза сточных вод, сливаемых в реку Зарафшан, а также отравленной рыбы, получены соответствующие заключения и всесторонне изучены другие вопросы», — говорится в сообщении.

Проверка подтвердила, что массовая гибель рыбы была вызвана превышением в сточных водах допустимых концентраций аммонийного азота, нитрита и других химических веществ.