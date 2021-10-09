В Навоийской области инспекторы Управления по экологии и охране окружающей среды выявили слив промышленных отходов в реку Зарафшан, сообщила пресс-служба Госкомэкологии Узбекистана. Опасные для жизни вещества сливались из колодца №267 предприятия «Навоиазот».





Пробы, взятые в пяти местах реки Зарафшан на территории Карманинского района, показали превышение предельно допустимых концентраций нитрита азота — в 60 раз, аммонийного азота — в 21 раз, нитрата азота — в 2,6 раза, ионов меди — в 2,1 раза и хлоридов — в 1,3 раза. Это привело к массовому отравлению рыбы в реке.





В настоящее время продолжается предварительное расследование, по итогам которого информация будет направлена в правоохранительные органы.