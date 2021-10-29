Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов в интервью телеканалу «Россия 24» ответил на вопрос о том, что будет, если Узбекистан станет пространством столкновения интересов геополитических оппонентов. Текст интервью опубликовала пресс-служба МИДа.

«Сегодня формируется многополюсный, многополярный мир. Если жить в таком мире и опираться на одностороннюю политику, односторонний вектор, то такая политика будет недостаточно продуктивной и даже контрпродуктивной. Более того, подобный курс может нести в себе определенные риски», — сказал глава МИДа.

«Относительно соперничества крупных держав, надо быть реалистами и признать, что оно уже идет. Причем даже между государствами, которые внешне считаются достаточно близкими. Тем не менее, это соперничество идет в регионе. В таких условиях возникает вопрос, что мы будем делать? Мы будем делать то же самое, что и сейчас», — заявил Абдулазиз Камилов.

К сожалению, отметил он, соперничество набирает обороты в условиях, когда появляются первые признаки новой «Холодной войны». Это еще больше усугубляет последствия данного явления, так как ситуация в мире еще более обостряется.

«Мы не хотели бы, чтобы соревнования и соперничество имели для нас какие-либо нежелательные политические последствия. Недопустимо, чтобы они ставили нас в такое положение, когда мы из-за одной стороны будем вынуждены выбрать позицию, которая неприемлема для другой стороны. Эта непростая задача требует серьезной дипломатической работы», — сказал глава МИД Узбекистана.

«В целом, у нас уже есть опыт в данном направлении, — добавил министр. — Центральная Азия всегда была в центре внимания с учетом своего геостратегического положения. Конечно не хочется, чтобы были какие-либо последствия».

«Если вернуться к истокам и первопричинам той же афганской проблемы, то она стала, прежде всего, результатом жесткого противостояния двух политических систем в эпоху „Холодной войны“. А потому уже пошли другие сценарии», — сказал глава МИДа.

«Поэтому мы будем продолжать ту линию, которую в настоящее время проводим. У нас есть ясное видение и четкая концепция. Мы не собираемся вступать в конфликты с кем-либо и будем всегда исходить из своих национальных интересов», — резюмировал Абдулазиз Камилов.