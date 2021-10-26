Государственный департамент Соединённых Штатов Америки в понедельник опубликовал заявление по итогам воскресных выборов президента Узбекистана.

В заявлении говорится, что США «поддерживают народ Узбекистана в реализации своего права голоса на президентских выборах 24 октября».

Госдепартамент согласился с наблюдением миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о том, что голосование было мирным и характеризовалось высокой явкой избирателей. В то же время, говорится в заявлении, США «разделяют озабоченность» миссии ОБСЕ по отдельным вопросам.

Госдепартамент приветствовал сотрудничество правительства Узбекистана с наблюдательной миссией БДИПЧ ОБСЕ и призвал реализовать рекомендации ОБСЕ, касающиеся выборов и поощрения гражданских и политических прав.

«Мы привержены дальнейшему взаимодействию с правительством Узбекистана по этим и многим другим вопросам двустороннего и регионального значения», — говорится в заявлении.

В преддверии президентских выборов председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев сообщал, что по итогам парламентских выборов 2019 года миссия БДИПЧ ОБСЕ дала 32 рекомендации по улучшению избирательного законодательства страны. Узбекистан полностью принял 18 рекомендаций и 3 рекомендации — частично, 8 рекомендаций рассматриваются.