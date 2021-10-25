В понедельник, 25 октября, состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и России Владимира Путина

Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева «с убедительной победой на выборах главы государства».

«Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие всего комплекса российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.

Владимир Путин также направил Шавкату Мирзиёеву поздравительную телеграмму.

По данным Центральной избирательной комиссии Узбекистана, предварительные итоги голосования, прошедшего в минувшее воскресенье, будут объявлены председателем ЦИК Зайниддином Низамходжаевым 25 октября в 16:00.