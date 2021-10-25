24 октября в 20:00 в Узбекистане официально завершилось голосование на выборах президента. С этого момента начался подсчёт голосов на избирательных участках. Корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов посетил 116-й участок в 83-й школе в Мирабадском районе Ташкенте, где голосовал кандидат в президенты от партии «Миллий тикланиш», лидер этой партии Алишер Кадиров.





На участок Алишер Кадиров прибыл с супругой М. Кадировой, которая, по данным Daryo.uz, работает учительницей в этой школе.

Мархабо Пирьязова (в белом костюме).

Ровно в 20:00 председатель участковой избирательной комиссии Мархабо Пирьязова сообщила о закрытии участка. В присутствии доверенных лиц партий, наблюдателей и СМИ урну для голосования переместили в коридор и огородили пространство между сотрудниками участка и наблюдателями небольшим ограждением.





С урны сорвали пломбу, и перед тем, как высыпать из неё бюллетени, глава УИК вспомнила, что необходимо включить бюллетени досрочного голосования. Она принесла конверты с голосами. Их вскрыли и бросили в урну, а только потом высыпали из неё содержимое на большой стол.





Наблюдатели и доверенные лица партий не проявляли особого интерес к процессу подсчёта. Все они находились за барьером — никто не пытался пройти через него и посмотреть, что происходит за столом.





Члены комиссии распределяли избирательные бюллетени по каждому кандидату в отдельные стопки и подсчитывали голоса, откладывая недействительные (испорченные) бюллетени. Уже на середине этого процесса стало ясно, кто победил на участке, — по высоте стопки.





Примерно в 20:45 глава УИК Мархабо Пирьязова объявила результаты голосования на участке №116. Явка здесь составила 96,2% (2561 из 2661 зарегистрированного избирателя), свидетельствуют данные протокола. 111 человек проголосовали досрочно. 113 бюллетеней остались неиспользованными и 9 были признаны недействительными из-за порчи.

Голоса распределились следующим образом:

Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеП) — 2254 (88,01%);

Алишер Кадиров («Миллий тикланиш») — 103 (4,02%);

Максуда Варисова (НДПУ) — 84 (3,28%);

Бахром Абдухалимов («Адолат») — 63 (2,46%);

Нарзулла Обломурадов (Экологическая партия) — 48 (1,87%).

По итогам оглашения результатов доверенные лица партий получили копии протокола и покинули участок.

На выборах президента Узбекистана на участках внутри страны, по данным на 20:00 воскресенья, проголосовало 16 036 914 человек, что составляет 80,8% зарегистрированных избирателей. Предварительные итоги выборов будут объявлены 25 октября примерно в 16:00.