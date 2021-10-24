Как проходило голосование на выборах президента с точки зрения эпидемиологической безопасности, рассказал директор Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев на пресс-конференции в медиа-центре ЦИКа.

По его словам, за день до голосования в каждом из отведенных под выборы зданий проведены вентиляция и дезинфекция. На каждом избирательном участке были созданы медицинские комнаты и запас необходимых медикаментов и медицинских принадлежностей, обеспечены условия для деятельности медицинского персонала.

При проведении выборов было задействовано более 21 тысячи специалистов здравоохранения.

«По полученным данным, у 53 человек, посетивших избирательные участки, выявлена повышенная температура тела. Их сразу же изолировали от остальных в отдельное помещение, им оказали соответствующую медицинскую помощь и одновременно было организовано тайное голосование», — заявил Баходир Юсупалиев.

Пациенты, находящиеся на лечении в больницах страны, также приняли активное участие в выборах президента, заявил он. Избирательные участки были открыты более чем в 150 медицинских учреждениях страны.

Те, кто в состоянии самостоятельно передвигаться, могли проголосовать в специально подготовленном помещении на территории больницы, а те, кто не может, воспользовались специальными мобильными урнами, уточнил он.

Как отметил Баходир Юсупалиев, 25 избирательных участков были открыты при больницах, специализирующихся на лечении COVID-19. Около 3000 избирателей, проходящих лечение в больнице, получили возможность принять участие на выборах и отдать свой голос.